Met deze camper ben je de koning van de camping

Met deze camper ben je niet alleen de koning van de camping, maar ook van de woestijn, de bergen, het strand, de bossen en eigenlijk overal waar je normaal niet kunt komen met een camper.

Kamperen, je moet er van houden. De ene persoon zweert erbij om na een jaar hard werken op vakantie te gaan naar een camping om drie weken af te zien in een tent en de ander gruwelt ervan. Mijn idee van een ontspannen vakantie is het ook niet, tenzij je de voorwaarden een beetje aanpast.

Kamperen met een camper lijkt me dan nog wel leuk. En niet op een gewone camping, waar Joop en Ans met de Kipcaravan naast je staan en elke middag op de klapstoeltjes voor de luifel de Hollandse piepers staan te koken, maar gewoon in de ongerepte natuur. Waar niemand anders is. Dat lijkt me wel wat

En daarvoor kun je deze camper gebruiken

Speciaal voor mensen die net als ik niet op een gewone camping willen staan, maar het wel leuk lijken, hebben we iets geweldigs gevonden. Het betreft een Overland 4×4 en die kun je het best vergelijken met een volgvrachtwagen uit een woestijnrally.

Misschien ook omdat hij daarvoor gebruikt werd. Met dit ding kun je dus knetterhard achter de rallywagens in bijvoorbeeld de Dakar aanjakkeren en in het basiskamp aangekomen heb je dan meteen je eigen wc, douche, ijskast en bed bij je.

Maar je kunt hem ook gebruiken op de gewone camping.

Kan dat ding een beetje hard?

Nou, da’s nog een leuke feature van deze camper. Je kunt met een maximumsnelheid van 127 kilometer per uur richting de camping bloazen. Dat allemaal dankzij de 6-cilinder turbodiesel die ze erin hebben gehangen. Hoeveel vermogen hij levert is onbekend, maar reken maar dat in elk geval het koppel meer dan uitstekend zal zijn.

Ben je benieuwd wat er nog meer op, in en aan zit? Lees en huiver!

4×4 Catepillar, 6 cill turbo diesel motor type 3126B , Airco cabine, airco en verwarming in de box met afstandsbediening, cruise control, achteruitrijcamera, zonnepanelen, Honda EU aggregaat, 11KW Tesla cellen pakket, Douche+toilet, led verlichtingen alles, buiten en binnen douch, boiler 40L, keukenblok, ijskast + vriezer, combi magnetron , electrische luifel met afstand bediening, Victron omvormer, mppt en Simarine systeem, High speed gears (rijd 127KM) diff lock (achteras), shock absorbers Fox, 500liter tank Diesel, Schoonwater tank, Vuil watertank 1x water grijs+ 1x zwart, 27MC, radio met usb en Bluetooth van Alpine etc.

Om in deze camper te mogen rijden, heb je wel je groot rijbewijs nodig, maar dat kun je vast wel ergens halen. Voordeel is ook dat de wegenbelasting niet te hoog is, zeker voor zo’n bakbeest. Per kwartaal betaal je 153 euro per 3 maanden en verzekeren doe je hem al voor 450 piek per jaar.

Hoe word ik de koning van de camping?

Nou, door deze camper nu direct te kopen. Dat kan natuurlijk via Marktplaats, daar staat de advertentie. Je moet alleen wel flink wat centjes meenemen, hij kost namelijk 95.000 euro. Maar voor dat geld ben je wel de koning van de camping.

En van de woestijn, het bos, de zee, de bergen, de vinexwijk, de A2, de toendra, de prairie, de hei, het voetbalveld en Beverwijk.

Kortom, KOOP DAN!!!