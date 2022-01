Lekker slapen bij de laadpaal met je Mercedes camper

Mercedes heeft bekendgemaakt wat de camper te wachten staat. De uitkomst zal niemand verrassen.

Alles gaat elektrisch. Personenauto’s, bedrijfswagens en dus ook de camper. Mercedes heeft bekendgemaakt wat de strategie gaat zijn met elektrificatie op het gebied van de camper.

De eerste elektrische camper van het merk met de Ster zal gebaseerd worden op de EQV. Het Zwitserse Sortimo Walter Rüegg PLC is verantwoordelijk voor de ombouw. De camper bestaat onder meer uit een uitschuifbaar dak, een inklapbaar bed, een modulaire keuken waar ook de ruimte is om bagage te bewaren. Over de opzet en de ruimte is natuurlijk over na gedacht. Mercedes wist met het ontwikkelen van de EQV ook wel dat er een camper variant van ging komen.

De techniek zal dus afstammen van de EQV. Deze elektrische bedrijfswagen is er in twee smaakjes, met een 60 kWh of 90 kWh grote batterij. De actieradius varieert van 326 tot maximaal 363 kilometer. In de praktijk is het altijd even afwachten wat de realiteit is. Zeker met een afgeladen elektrische camper zal de theoretische actieradius niet overeenkomen met de realiteit. De nachten spendeer je dus vooral bij de laadpaal om de volgende ochtend weer met een volle batterij op stap te gaan.