Met deze occasions haal je zelf je kerstboom uit het bos

Waarom te veel betalen voor een kerstboom als je er ook zelf een uit het bos kan halen?

Het is een vraag die je deze tijd van het jaar veel hoort; Staat die van jou al? Nee smeerpijp, daarmee bedoelen ze natuurlijk je kerstboom, niet dat andere dingetje. Sinterklaas is namelijk weer vertrokken naar Spanje, dus de kerstboom mag de woonkamer weer komen opfleuren.

En haal je dan een echte kerstboom, of zo’n plastic geval die je na de kerst in een doos op zolder opslaat? Ik mag toch hopen dat je voor een echte gaat. Is toch leuker. En nog leuker wordt het als je hem zelf uit het bos gaat halen. Oké, het mag niet, maar het is wel leuk. Zeker met een van de volgende drie occasions.

Er staan wat obscure occasions op Marktplaats

Obscuur ja. Want de drie occasions die we je gaan laten zien, zijn allemaal in de categorie ‘overige merken’. Dat wil zeggen, heel bekend zijn ze niet. Of had jij wel al van de Nekaf M38 A1 Cabriolet gehoord? Ik in elk geval niet.

Maar goed, zo een staat te koop. Je kunt hem het best vergelijken met een Willys Jeep, dit is namelijk ook een legergroen exemplaar zonder enige vorm van comfort. Maar wel uitermate geschikt om je eigen kerstboom mee uit het bos te halen. Hij is van jou voor een heel schappelijke 10.950 euro. En dan betaal je geen wegenbelasting, want hij is uit 1956.

Of wat dacht je van een Unimog?

Dat is al een iets bekender merk, de Unimog. Uitermate geschikt om je eigen kerstboom mee uit het bos te halen. Tevens ook te gebruiken om 5 postzakken met in totaal 35 miljoen gulden losgeld van de firma Heineken in te vervoeren. Vraag maar aan de ontvoerders van Freddy. Maar dat terzijde.

Voordeel van deze occasion is dat je gelijk voor de hele buurt kerstbomen uit het bos kan gaan halen. Is toch weer wat milieuvriendelijker. Misschien dat je daarom ook kunt voorstellen om de 13.500 euro die hij moet kosten kan splitten met je buren. Ik bedoel, je bespaart ook veel geld voor hen met die kerstbomen. Zelf kijken kan hier!

Deze occasion is in elk geval de snelste

Als je niet gesnapt wil worden door Co de Boswachter, kun je maar beter iets snels onder je bips hebben. Nou, dan is deze occasion misschien wel iets voor jou. Het lijkt nog het meest op een Bowler, maar dat is het niet. Het is een zwaar opgefokte Land Rover, maar toch ook weer niet.

Volgens de RDW is het namelijk een witte Range Rover, maar wel met V8. Dat klopt ook niet, volgens de advertentie ligt er een BMW 3.0 M57tue2-motor in. Da’s volgens onze laatste info een 6-cilinder, dus 2 potten minder dan op het kentekenbewijs. Maar dat mag de pret niet drukken, voor 46.000 euro heb je een kerstbomenrauser eersteklas die ook nog eens aan rally’s mee kan doen.

Welke van deze drie occasions wil jij?

Welke van deze drie occasions kies jij om je eigen kerstboom uit het bos te halen? Ga je voor onverwoestbare eenvoud in de vorm van de Nekaf, de ruimte van de Unimog, of de snelheid van de witte Range Rover die toch het meest wegheeft van een gele Defender met V8 maar dan 6 in lijn?

Laat het weten in de comments!!