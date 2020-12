Met deze Panasonic-tv breng je de F1 naar je woonkamer - Autoblog.nl

Met een OLED-tv van Panasonic zit je op de eerste rang.

Het enerverende Formule 1-seizoen van 2020 nadert helaas alweer zijn einde. Aankomend weekend is het slotakkoord in Abu Dhabi. Wat is van essentieel belang om deze seizoensafsluiter optimaal te ervaren? Juist, een goede tv.

Kleuren en contrast

Voor een tv die het Formule 1-spektakel in je woonkamer brengt ben je bij Panasonic aan het juiste adres. Panasonic heeft naast LED LCD-tv’s namelijk ook een aanbod van hoogwaardige OLED-tv’s. Daarmee heb je optimaal contrast, zodat de zwarte livery van het Mercedes F1 team ook echt zwart is. Dankzij input van een Hollywood-specialist zijn de kleuren ook heel nauwkeurig, of het nu gaat om Ferrari-rood, Renault-geel of Racing Point-roze.

Geluid

Het geluid is bij de Formule 1 eveneens een cruciaal onderdeel van de beleving. Ook daar heeft Panasonic veel aandacht aan besteed. De OLED-tv’s van Panasonic beschikken bijvoorbeeld over Dolby Atmos-ondersteuning, waarmee het lijkt alsof je echt op het circuit aanwezig bent.

Design

Niet alleen de beeld- en geluidskwaliteit zijn dik in orde, dat geldt ook voor de kwaliteit van de tv zelf. Panasonic heeft de materialen met zorg uitgekozen. Ook zijn de OLED-tv’s voorzien van een strak en modern design. De tv ligt dus zelfs prettig op het netvlies als hij uitstaat.

Hollywood

Het Formule 1-seizoen mag er dan bijna op zitten, er valt uiteraard nog veel meer te kijken. Een vette autofilm op Netflix bijvoorbeeld. December duurt nog lang en er zijn vast nog genoeg momenten dat je op de bank Amazon Prime of Netflix op gaat zetten. Ook daar is een OLED-tv bij uitstek voor geschikt. Panasonic heeft namelijk nauwe banden met de filmindustrie. De OLED-tv’s worden ook in Hollywood gebruikt als referentieschermen. Panasonic brengt daarmee dus niet alleen de Formule 1, maar ook Hollywood naar je huiskamer. Onze auto-kijktips voor het kerstseizoen:

‘ Fernando ‘ op Amazon, een docu serie die Fernando Alonso volgt na zijn F1 carrière

‘ op Amazon, een docu serie die Fernando Alonso volgt na zijn F1 carrière ‘ Wheelman ‘ op Netflix, een spannende thriller met een Porsche 911 in een belangrijke bijrol

‘ op Netflix, een spannende thriller met een Porsche 911 in een belangrijke bijrol ‘ Ford v Ferrari ‘ op Amazon, een film over de Le Mans race van ’66

‘ op Amazon, een film over de Le Mans race van ’66 ‘ Balle Perdue ‘ op Netflix, een over-the-top Franse actiefilm in de stijl van ‘Taxi’.

‘ op Netflix, een over-the-top Franse actiefilm in de stijl van ‘Taxi’. ‘The Gymkhana Files‘ op Amazon, een docu serie over de opnames van Ken Block’s Gymkhana.

Cashback

Er is nog een extra reden om een Panasonic-tv aan te schaffen: je krijgt nu namelijk tot €300 cashback. Deze actie loopt van 1 november 2020 tot en met 10 januari 2021. Op de website van Panasonic kun je precies zien hoe je mee kunt doen aan deze actie.