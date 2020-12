Officieel: Haas stuurt Mazepin niet de laan uit - Autoblog.nl

Ondanks geruchten die het tegendeel beweerden, mag Nikita Mazepin blijven.

In deze tijden waarin de Amerikaanse cancel culture zijn hoogtijdagen beleeft kan een kleine misstap het einde van je carrière betekenen. In hoeverre je schuldig bent doet niet ter zake: als de publieke opinie zich tegen je keert is het klaar.

Video

Nikita Mazepin beging onlangs zo’n misstap die in veel gevallen je direct de kop zou kosten anno 2020. Op zijn Instagram verscheen namelijk een video waarin hij in de auto een jongedame betaste. De middelvinger die ze opstak was lastig op te vatten als toestemming, dus het incident had veel weg van aanranding.

Ondergesneeuwd

Uiteindelijk bleek het allemaal wat genuanceerder te liggen. De jongedame in kwestie liet namelijk weten dat het allemaal voor de grap was en dat ze de video zelf had gepost op Nikita’s Instagram. Hoewel de mening van de vrouw buitengewoon relevant is in deze kwestie, raakte haar kant van het verhaal totaal ondergesneeuwd in alle commotie. Veel mensen wilden bloed zien en eisten dat Mazepin zou vertrekken.

Haas

Haas had zich daar tot op heden nog niet over uitgesproken. Het team had alleen Mazepin’s gedrag publiekelijk afgekeurd en verder zouden ze de zaak achter gesloten deuren afhandelen. Gezien de financiële belangen leek het er niet op dat ze Mazepin echt de deur zouden wijzen.

Geruchten

Desondanks waren er begin deze week nog geruchten dat de Russische miljardairszoon toch de zak zou krijgen. De berichten werden gevoed door het feit dat Mazepin ‘Haas F1 Driver’ uit zijn Instagram-beschrijving had verwijderd, terwijl Pietro Fittipaldi dat juist had toegevoegd. Ook werd er gezegd dat Haas bang zou zijn voor imagoschade. Nu blijkt echter dat ze eventuele imagoschade voor lief nemen.

Statement

Haas maakt namelijk in een statement bekend dat ze gewoon Mazepin en Schumacher aanhouden als hun rijdersduo voor 2021. De zaak is intern afgehandeld en verder doet Haas er geen uitspraken over. De geruchten zijn daarmee definitief naar het land der fabelen verwezen en de kwestie Mazepin is afgehandeld. Toch zegt iets ons dat dit niet de laatste keer is dat de Rus het team in verlegenheid zal brengen.