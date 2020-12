Gelekt: de nieuwe Renault Kangoo MPV vanuit alle hoeken - Autoblog.nl

Je mag hem eigenlijk nog niet zien, maar dat kan wel! De nieuwe Renault Kangoo is gelekt als personenversie.

De MPV is een uitstervend ras. Dat is snel gegaan: er is een tijd geweest dat er evenveel derivaten van de MPV waren als van crossovers en SUV’s zoals nu. De ‘traditionele’ MPV, de mini- en midi-MPV, de tussencategorieën (de Renault Grand Scénic tussen de Scénic en Espace) en dan zijn we er vast nog een paar vergeten. Kernpunt: slim gebruik maken van ruimte.

Ludospace

Vele MPV’s blijken het onderspit te delven ten opzichte van SUV- en crossoverbroers. Eén soort MPV blijkt tot vandaag de dag nog steeds populair. De omgebouwde bedrijfswagen. Bijna elke bedrijfswagen wordt nog geleverd als personenversie. Dat varieert van veel zitplekken voor weinig geld tot ware privéjets voor op de weg. In de kleinste categorie worden deze omgebouwde bestelwagens een ‘ludospace’ genoemd. Min of meer de uitvinder van dit segment is Renault met de Kangoo.

De bestelversie van de Kangoo werd omgebouwd tot een relatief compacte MPV. Een lekker hoog dak en goede ruime dimensies, waardoor hoofd- en beenruimte perfect worden gecombineerd met een hoge zit. De ludospace is een perfect voorbeeld van waarom de MPV niet meer zo populair is: seksloos, maar wel enorm slim. En in het geval van de Kangoo, de Citroën Berlingo/Peugeot Partner en vele concurrenten: goedkoop.

Nieuwe Kangoo

De eerste Kangoo was te koop van 1997 tot 2007. Toen werd deze opgevolgd door de tweede generatie die het tot en met heden ten dage volhoudt. Dat klinkt lang, maar het maakt de Kangoo nog steeds vrij goedkoop en zijn slimme streken is hij ook niet verloren. Bovendien is de Kangoo ZE als elektrische bedrijfswagen (en MPV) ook op het gebied van duurzaamheid nog houdbaar. Toch is het tijd om een nieuwe generatie in te luiden.

Verrassing

We wisten al het één en ander van de nieuwe Renault Kangoo, een paar kleine details en de onthulling van de bedrijfsversie. Die laatste kwam zonder een hele uitgebreide persmap, want de nieuwe Kangoo staat gepland voor begin 2021. Met behulp van voorbijgangers met een scherp oog hebben we nu meer gelekt materiaal van de nieuwe Renault Kangoo, inclusief de nieuwe MPV-versie!

Goed nieuws: ten opzichte van de Kangoo ZE Concept is er niet gigantisch veel veranderd. De voorkant wordt gekenmerkt door het ‘Laurens van den Acker-front’ wat we kennen van het hele Renault-gamma. De Kangoo ZE Concept had aan de achterkant bijzondere C-vormige achterlichten, die zien we – met kleine modificaties – terug op de personenversie. De scherpe randjes van de concept zijn er uiteraard af, stiekem is het toch een best leuk ding om te zien.

Nog héél even geduld

Mondjesmaat dus meer en meer Kangoo-nieuws. De personenversie van de Renault Kangoo mag dan gelekt zijn, het duurt alsnog even een maandje of drie. De bestelversie was er dus al, die hebben we nu ook van de achterkant. Samen met een nieuwe Kangoo voor andere markten: de huidige Dacia Dokker als Renault.