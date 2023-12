Met deze snelle rode pickups kun je kerstbomen vervoeren

It’s a little red truck, hauling a christmas tree. We zetten een paar snelle rode pickups op een rijtje voor je. Speciaal voor kerst!

Bij Autoblog volgen wij alle trends. En als we dat niet volgen, dan zetten wij de trends. Kijk maar naar stijlicoon @wouter, die met zijn jas menig mannelijk kijker verleidt met zijn gevoel voor mode. Duizenden brieven in de mailbox van mannen die net als Wouter willen zijn en dus óók zo’n jas willen hebben.

Maar er zijn meer trends op het internet. Want wat denken van de trend over de Little Red Truck hauling a christmas tree? Er schijnen mensen te zijn die een TikTok-account hebben aangemaakt en filmpjes kijken op het Chinese medium.

Omdat iemand iets zegt wat vrij normaal is (een kleine rode pickup die een kerstboom verplaatst), is het voor het internet een reden om compleet los te gaan. Viral heet het dan. @jaapiyo zou het HEEEEEET noemen,. De komende paar minuten vinden we dit super, kennelijk:

Gelukkig is de link om met auto’s snel gelegd. Daarom hebben wij een overzichtje voor je met 5 geweldige little red trucks, hele snelle rode pickups. Die kerstboom moet je er dan zelf bij denken!

Dodge RAM SRT-10

De beste auto om wat dan ook mee te vervoeren. Heel erg leuk al de TRX-modellen, maar een V8 met supercharger is nog altijd een V8. En het is dus meer van hetzelfde. De SRT-10 was uniek vanwege diens motor.

In principe hebben de dames en heren van Street Racing Technologies de V10 van de Viper in gelepeld. Je kon ze in een beperkt aantal kleuren krijgen, maar rood was gelukkig altijd mogelijk.

Ford F-150 SVT Lightning

We weten het: er zijn snellere Ford pick-up trucks. Met name de raptors en Shelby varianten zijn bloedsnel. Maar tegenwoordig zijn het extreem grote apparaten die op offroaden zijn afgestemd.

De oude Lightning waar Paul Walker in reed in The Fast and The Furious (toen het nog over straatracers ging) was veel cooler: dikke bumpers, zwaar verlaagd en een hele dikke 5.4 V8 met mechanishe compressor. En dus ook gewoon in het rood!

Toyota Tundra Supercharged

In Europa krijgen we het niet heel erg mee, maar ook Toyota doet aan pickups. En aan snelle pickups. Wij kennen dan de Hilux, maar de Tundra staat daarboven. De Tundra is Japans in naam, maar is in de VS ontwikkeld met de Amerikaanse markt in het achterhoofd. Sterker nog, de Tundra wordt er zelfs gebouwd.

De tofste is de TRD Supercharged. Die kon je voor het modeljaar 2008 krijgen. Dan had je een Tundra met de 5.7 liter V8 (ja, die bouwde Toyota ook!) plus een enorme mechanische compressor, goed voor 504 pk.

GMC Syclone Marlboro

De Syclone was destijds een ware sensatie. Het was namelijk niet alleen (veruit) de snelste pic,up van zijn tijd, maar ook een van de snelste auto’s op de markt. By Car & Driver was de auto sneller dan de Ferrari 348 TB (op de kwartmijl). Maar wat, deze waren toch altijd zwart? Jazeker! Dat klopt!

De Syclone Marlboro was voor speciale promotionele doeleinden bedacht. Naast de rode lak zijn er unieke zwarte velgen met Marlboro naafdoppen (kan tegenwoordig écht niet meer), witte striping én een targadakje! De ultieme Little Red Truck, hauling a christmas tree….

Dodge Lil Red Truck

De mooiste rode pickup truck is natuurlijk deze Dodge. Net als met de GMC Typhoon was dit een van de snelste auto’s van het moment. Dat kon de Dodge doen door slim vals te spelen. Voor pick-up trucks gelden andere emissie-eisen dan voor personenauto’s. Dus begin jaren ’70 betekende dat de motoren van personenauto’s zwaar geknepen waren in de VS. Maar dat hoefde dus niet voor pick-ups.

Nu waren pick-ups altijd echt werkvoertuigen en een sportieve variant was ongekend. De motor is een ‘360’ V8 uit een politieauto, maar dan gekieteld van 160 naar 225 pk. Daardoor kon je in 6.7 tellen naar de 96 km/u sprinten en was je dus sneller dan een Corvette uit die periode! Het leuke is: de naam van de auto is ook op kenteken ‘Little Red Truck’. Er hoeft alleen maar een kerstboom achterin!