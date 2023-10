Delorean maakt nóg een comeback, nu met V8

DeLorean maakt gewoon nog een comeback, maar dan met een volvette V8.

De DMC DeLorean is misschien wel de meest iconische auto ooit gebouwd. Dat heeft niets te maken met de prestaties, want snel was ‘ie niet. Ook de wegligging was niet om over naar huis te schrijven. Of de bouwkwaliteit. Nee, de DeLorean werd legendarisch door als tijdmachine te fungeren in de extreem populaire filmreeks Back To The Future.

Zie het een beetje als het The A-Team busje of de General Lee. Die auto’s worden door mensen herkend die niets met auto’s hebben. De Volkswagen Jetta van Jesse moet je vaak toch aan mensen uitleggen.

Terugkeer

Vanwege deze bekendheid hangt een terugkeer eigenlijk altijd wel in de lucht. Bij een DeLorean hoef je immers niet uit te leggen wat het is: een tijdmachine. Zonder gekheid, als er écht een nieuwe DeLorean komt, dan is dat relatief gezien groot nieuws.

En verrek, die komt er. Dat bevestigt DeLorean Next Generation Motors. Kathryn DeLorean – de dochter van – is daar de CEO en bevestigt de komst van de DeLorean met V8.

Nu kan het zijn dat je je kunt herinneren dat de nieuwe Delorean elektrisch zou zijn. Ten eerste: wat een goed geheugen heb je! Die komt er namelijk aan. Maar dat zal een zeer prijzige auto zijn waar er slechts 42 van gebouwd gaan worden. Van de DeLorean met V8 moeten er meer gaan komen.

DeLorean met V8

Nu bouwt DeLorean op dit moment geen achtcilinders, dus zullen ze die ergens anders vandaan moeten halen. Het is uiteraard geen Peugeot, Renault of Volvo-motor, maar eentje van GM, de 6.2 V8 uit de Chevrolet Corvette. Sterker nog, de gehele basis voor de nieuwe DeLorean met V8 is de Corvette. Die is nu voorzien van middenmotor en mede daardoor kun je ‘m iets makkelijker laten lijken op de originele DeLorean.

Overigens, wat niet veel mensen weten, De originele DeLorean had de PRV-V6 áchter de achteras hangen. Inderdaad, net als een Porsche 911 of Alpine A310 uit die tijd.

DeLorean zal het nieuwe model positioneren onder de elektrische versie. Het koetswerk zal compleet afwijkend zijn. Uiteraard zullen vleugeldeuren aanwezig zijn, want dat hoort immers bij een DeLorean.

In samenwerking met een hoop aftermarket specialisten zal men zorgen dat prestatieniveau van de auto op een hoog niveau staat. Daarmee rekent DeLorean in één keer af met het grootse nadeel van het origineel: die was niet vooruit te branden.

Imagecredits: Angel Guerra Design via Instagram.