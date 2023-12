MINI Electric Cabriolet – test en video

Belachelijk duur, een veel te kleine range en al uitverkocht. En toch is de conclusie van de test van de MINI Electric cabriolet dat deze een aanrader is.

De cabriolet lijkt langzaam uit te sterven, bijna geen van de volume-merken heeft nog een auto zonder dak in het gamma. Mocht je zoeken naar een elektrische cabriolet zoeken, dan ben je helemaal snel klaar. Voor de komst van de Tesla Roadster zou ik mijn adem niet inhouden, maar MG’s Cyberster is wel echt onderweg. En dan is er nog deze elektrische MINI cabriolet.

Geen rocketscience

Van de uitgaande generatie MINI driedeurs is er al sinds 2020 een elektrische versie. Ondanks de beperkte range verkocht die op zich prima, dus het lijkt logisch dat MINI kijkt naar uitbreiding. De MINI driedeurs en de cabriolet zijn technisch sterk aan elkaar verwant, dus dat bood perspectief.

Op dit moment zijn 1 op de 5 MINI’s in Europa verkochte MINI’s al elektrisch. Je zou er dus best op kunnen gokken dat er marktpotentieel is voor een dakloze elektrische variant.

Geen ruimte

Net als bij de driedeurs MINI electric komt de elektromotor op de plek van de verbrandingsmotor. Dat deel van de “ombouw” operatie was niet bijster ingewikkeld. Een plek vinden voor de accu’s was bij zowel driedeurs MINI electric en bij de elektrische cabriolet wat moeilijker, veel ruimte is er niet. Bij de ontwikkeling van het platform van de MINI coupe en cabriolet (BMW UKL1) is nooit rekening gehouden met elektrificatie.

Om binnen- en bagageruimte te behouden is er dus een relatief kleine en compacte accu gemonteerd. De 12 modules van de accu liggen in een t-vorm in de bodem, tussen de voorstoelen en onder de achterbank. In die beperkte ruimte heeft MINI een lithium-ion accu van 32,6 kWh bruto (29,9 kWh netto) capaciteit te plaatsen. Om de hamvraag meteen te beantwoorden: nee dat houdt niet over.

Laden, laden en nog eens laden

Je hebt wel eens van die weken dat je leven bestaat uit een oefening op- en neer rijden. Het laatste dat je dan wilt, is op pad met een auto met een WLTP-range van 201 km. Die is namelijk heel erg theoretisch, in de praktijk is 150 km al nauwelijks te doen.

De MINI electric cabriolet is geen hoogvlieger qua AC snelladen, maar hoeft dat ook niet te zijn. AC laden gaa met maximaal 50 kW, maar de accu is vrij klein. De accu is alsnog een ruim half uur weer 80% vol. Zeker in de zomer heeft de MINI Electric Cabriolet een USP: genieten van de zon tijdens een laadsessie.

Voor de volledigheid: aan de reguliere paal thuis kan de MINI Electric Cabriolet met 11 kW via drie fasen worden volgeladen. In 3,5 uur is de accu dus weer vol en kan er weer 150 km gevlamd worden.

Zes keer laden in 1,5 dag

Het is het horror scenario voor de verstokte ICE rijder – continu actieradius stress en zoektochten naar laadpalen. Ik deed het mezelf aan, hoewel ik ook gesmokkeld heb. Van Rotterdam naar Amsterdam lukt hypermilend wellicht wel, maar ik koos voor een kleine laadsessie tussendoor.

Met een wat strakkere planning had het voorkomen worden, maar ’s-middags moest ik bij BNR in de studio staan voor de Nationale Autoshow. In de avond was er een feestje voor het 25-jarig bestaan van diezelfde zender. Tussendoor had ik afgesproken om thuis even het vlees te snijden, ik kon zondag namelijk niet. Om in de nachtelijke uren nog een keer de MINI aan een laadpaal te moeten hangen, leek me geen aantrekkelijk scenario. Ik confisqueerde de sleutels van de familie-wagon en tokkelde heerlijk per 530i naar de grote party.

Ondanks dat ik dus 170 km meer had kunnen rijden, moest de MINI Electric Cabriolet zes keer aan de laadpaal in krap 1.5 dag. Je vraagt je af of de MINI Cabriolet er niet ook ooit als diesel was…. (het antwoord is ja).

Hij is wel leuk

Ondanks het gedoe met laden, laden en nog eens laden, wist de MINI Electric Cabriolet mijn hart wel te winnen. Het vermogen van 184 pk is niet mega-indrukwekkend (en het koppel van 270 Nm ook niet perse), maar het is wel genoeg om een beetje lol te trappen in de MINI cabriolet.

Ook de sprint naar de 100 is op papier niet heel indrukwekkend, het extra gewicht van de cabriolet zorgt ervoor dat de tijd voor de standaardsprint stijgt naar 8,2s. De topsnelheid is een rijbewijsveilige 150 km/u.

Toch zeggen deze cijfers niet alles. De elektrische aandrijflijn is behoorlijk bij de les, met kap open is het zicht rondom briljant en ondanks groeispurts is een MINI nog steeds relatief compact. Het maakte dat de MINI Electric Cabriolet de ultieme stadsauto is om overal als een zwijn tussendoor te slalommen. Aangezien geluid ontbreekt én de MINI een vriendelijke uitstraling heeft, kan je ongestraft de stad terroriseren.

Geen leuke kleuren

Een kleine misser is dat in de beperkte oplage van de MINI Electric Cabriolet alleen twee vrij brave kleuren kunnen worden gekozen: Enigmatic Black en White Silver. Niet bepaald lekkere knallers dus en de overige accenten vallen ook wel wat weg. Portiergrepen, side scuttles en de omlijsting van de voor- en achterlichten zijn namelijk uitgevoerd in Resolute Bronze.

Duur, maar maakt hebberig

Toen MINI Nederland de prijs bekendmaakt, kreeg ik een lichte hartverzakking. Om je een idee te geven: de MINI Electric begint bij 38.391 euro, een reguliere Cooper Cabrio is er vanaf 42.950.

Er komen naar slechts 30 exemplaren naar Nederland en de prijs is een whopping 62.990 euro. Dat is duurder dan de ook heel leuke JCW cabrio. En toch snap ik het als je de MINI Electric Cabriolet op de oprit erbij zet. Als enige auto is de functionaliteit te beperkt, maar voor alle kleine zomerse ritten rondom de stad is de MINI Electric Cabriolet tamelijk briljant. Maar nog steeds veel te duur, dat ook.