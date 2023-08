De automobilist in de Camaro heeft duidelijk geen zin in de politie.

Een achtervolging start. Maar al snel is de Camaro de winnaar in deze situatie. Vaak loopt het anders af. Dit keer heeft de Camaro-rijder geluk, al heeft de politie in dit geval kentekengegevens in handen om achteraf onderzoek te doen naar de eigenaar.