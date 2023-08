Toch nog een dikke V8 voor Mercedes-AMG C63!

Het grootste punt van controverse van de Mercedes-AMG C63 zou wel eens verleden tijd kunnen zijn.

De nieuwe Mercedes-AMG C63 is even een dingetje. Het is de nieuwe strategie van AMG om van alles met hybride techniek te doen, maar dat betekent voor de C63 wel dat ‘ie zijn V8 verliest. Dat was wel één van de grootste USP’s van de voorgaande C63’s. En eigenlijk is het redelijk unaniem dat de C63 daardoor echt wel een groot stuk van zijn karakter verliest. In de woorden van collega @willeme:

Die vierpitter werd ook echt afgefakkeld door, eh, iedereen eigenlijk. 2.150 kilogram, 6 km EV range en alsnog 1 op 7 rijden. WillemE, durft anno 2023 nog diesel te rijden

Ook een klasse hoger gaat Mercedes de V8 uitfaseren. De aankomende Mercedes-AMG E63 (W214) zou als dikste motor een zes-in-lijn krijgen met dezelfde soort hybride-aandrijving als de C63. Maar wederom geen V8.

Milieu

Eén van de hoofdredenen dat de V8 gedropt werd en wordt in de Mercedes-AMG C63 en E63 is natuurlijk het milieu en de toekomst. Zo’n dik benzine-aggregaat kan natuurlijk echt niet meer. Ook zou Mercedes moeite hebben met de homologatie voor de V8 (motorcode M177) voor de aankomende moordende EU7-regulaties. Zo’n viercilinder is gewoon wel een stukje veiliger voor de milieuafdeling. Maar de liefhebbersafdeling, die je toch wil bedienen als AMG zijnde, huilt.

Return V8?

Maar nu horen we iets dat ons als muziek in de oren klinkt. Onafhankelijke bronnen vertellen aan Car and Driver dat Mercedes werkt aan een terugkeer voor de V8 voor de Mercedes-AMG C63 en E63! De achtpitter zou in 2026 een return maken naar het tweetal. Het gaat dan inderdaad om de M177 V8, waar momenteel toch hard aan wordt gewerkt om die alsnog door de EU7-goedkeuring te laten komen. Deze motor kan dan zonder al te veel problemen weer in de C- en E63 geplempt worden. Aan het koetswerk en de motorruimte hoeft bijna niks te veranderen.

Hybride

Er is wel één ‘maar’, en dat is dat je wel een plug-in hybride-setup moet verwachten. Vergelijkbaar met de Mercedes-AMG GT63 S E-Performance en AMG S63. In die auto’s heb je een totaalplaatje van respectievelijk 840 en 800 pk. Wat het pk-plaatje voor de C63 en E63 gaat worden is niet bekend, het lijkt dan ergens tussen de 680 pk van de viercilinder C63 en de 800 pk te gaan zitten. En ach, rivalen van de C en E gaan ook hybride, met een V8 hybride op de planning voor de BMW M5 en Audi plant een hybride V6 voor de RS5 en RS7.

Mercedes-aficionado’s die Mercedes bij het grofvuil hebben gezet vanwege het droppen van de V8 kunnen dus weer rustig ademen. Vanaf 2026, dan.