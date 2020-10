Dit mislukte apparaat was ooit een BMW i8 - Autoblog.nl

Deze i8 is overgoten met een (niet al te smakelijk) Italiaans sausje.

De BMW i8 is allesbehalve een saai ontworpen auto. Sterker nog: qua design is misschien wel de meest spannende auto die BMW de laatste twintig jaar gebouwd heeft. Daar komt bij dat de auto nog niet gedateerd begint te ogen, ook al werd de basis voor het ontwerp al in 2009 gelegd met de Vision Efficient Dynamics.

De BMW i8 is dus niet echt een auto die om een grondige make-over smeekt. Toch is dat precies wat een Italiaans bedrijf gedaan heeft. Ze hebben de i8 dusdanig grondig omgebouwd dat je er nauwelijks meer een BMW in kunt herkennen. Het dak, de raamstijlen en de deuren zijn eigenlijk zo’n beetje de enige elementen die verraden dat er een i8 onder dit koetswerk schuilt.

De creatie gaat door het leven als Taraschi Berardo. Het ontwerp is sterk geïnspireerd op het verleden. Taraschi Berardo, aan wie deze auto zijn naam ontleent, was namelijk een Italiaanse coureur en bouwer van racewagens. Een van zijn creaties was de Giaur 750 Sport Champion uit 1953 en daar heeft deze auto zijn lijnenspel aan te danken. Een tijdloos design is het in ieder geval niet geworden, want het splinternieuwe ontwerp ziet er nu al meer gedateerd uit dan het oorspronkelijke ontwerp van de i8.

Het interieur is ook niet veilig gebleven voor de nostalgische Italianen. Het binnenste van de i8 is waar mogelijk bedekt met hout en bruin leer. De moderne knoppen en schermen vallen daardoor behoorlijk uit de toon.

Het lijkt erop dat er ook aan de aandrijflijn gesleuteld is, want het systeemvermogen komt uit op 420 pk, waar dat bij de i8 standaard 374 pk is. Indien gewenst kan de Taraschi Berardo ook met 470 pk of zelfs 520 pk geleverd worden.

Hoewel het bedrijf achter deze auto 1-Off heet is het wel de bedoeling meer dan één exemplaar te bouwen. Als een BMW i8 overgoten met wansmaak jouw ding is, mag je €800.000 overmaken naar de Italianen.