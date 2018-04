Met deze MAN motorhome overleef je de apocalypse

Zie maar, hij rijdt zelfs al in een bedorven omgeving.

De Unicat MAN 4×4 MD57 is het type voertuig dat je in je leven nodig hebt wanneer je zowel je laptop, telefoon, smartwatch, enz, uit het raam gooit en volledig off the grid wilt gaan. Het bijna 9 meter lange, 14 ton wegende apparaat zal je moeiteloos door weer en wind, én over ieder soort terrein helpen manoeuvreren.

Het MD57-pakket van Unicat is niet geheel nieuw, daar de motorhomebouwer een soortgelijke constructie aanbiedt voor trucks van Volvo en Mercedes. Mocht je voorkeur nou uitgaan naar MAN, dan krijg je met de volgende specificaties te maken. De 4×4 wordt aangedreven door een 6,9-liter zescilinder op diesel, die goed is voor 335 pk en 1.250 Nm koppel. In combinatie met de vierwielaandrijving, een twaalftraps automaat en een op drie verschillende plaatsen vast te zetten differentieel, zal er geen enkel soort terrein zijn waaruit je jouw weg niet kunt vinden. Zelfs de eeuwenoude ruïnes van verloren steden zullen geen verzet kunnen bieden.

Dat de Unicat MAN MD57 wel degelijk het perfecte post-apocalyptische voertuig is, blijkt uit de rest van de gegevens. Als omgebouwde motorhome draagt hij respectievelijk 600 en 640 liter benzine en water met zich mee. De 630-Ah/24-V AGM batterij is gekoppeld aan een 1.620 W zonne-energie systeem. Zit het weer tegen, dan is er nog een 2 kW generator op gas om de lichten aan te houden. Daarnaast heeft hij zowel warm water als airconditioning aan boord, die je afhankelijk van het weer naar behoeven kunt inzetten. Tenslotte is het bakbeest voorzien van goede sanitaire voorzieningen, een Bose 5.1 geluidssysteem en, niet onbelangrijk, internet.

De Unicat MAN MD57 kost om en nabij de 530.000 euro, terwijl de afgebeelde zelfs 664.000 euro kost.