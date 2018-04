Voor €400 extra geeft Lada je een onzichtbare Niva

Welke Niva?

Wanneer je op dit artikel klikte in de veronderstelling dat de Russen een verlate 1 april grap uit hadden gehaald, dan heb ik slecht nieuws voor je. Lada heeft de 4×4 SUV daadwerkelijk voorzien van een pikant camouflage tintje, om te vieren dat de auto in kwestie alweer een jaar op de nieuwe productielijn wordt gebouwd.

We kunnen onszelf afvragen waarom Lada zichzelf precies gemotiveerd voelde dergelijke gedurfde stappen te zetten, maar het antwoord op deze vraag schotelden ze ons in het persbericht zonder pardon al voor. De AVTOTAZ Group stelt dat “a car gets new combat and brutal appearance“, wat door de Siberische lentekou aangetast Engels is voor “we zijn na 40 jaar wel door onze ideeën heen“. Vergis je overigens niet, want Lada heeft er niet zomaar een of ander stickervel overheen gevouwen. Nee, in werkelijkheid is de auto zwart (zelfs de schijven!) en zijn de camouflagestippen eroverheen geschilderd.

Betekent dit dan dat je de Lada 4×4 moet laten staan? Absoluut niet! Integendeel zelfs, dit is dé ultieme reden om er eindelijk eens één in huis te halen. Het joviale karakter van de driedeurs SUV (die omgerekend 7.229 euro kost) wordt hiermee immers beter dan ooit benadrukt. Om een quote van het overleden Amerikaanse komedie-genie Sam Kinison te gebruiken: “If you’re going to miss Heaven, why miss it by two inches?“

In andere woorden: leef je beste leven, en geef Lada die extra 391 omgerekende euro’s. Wil je het helemaal bont maken, mik er dan nog 300 euro extra bij; dan krijg je (ook nog!) airconditioning.