Dit gebeurt er wanneer je je Audi RS6 verhuurt als deelauto

Hint: het loopt niet goed af.

Wanneer je gebruik maakt van één van de vele apps om je medemens te verblijden met een dienst of goed, bestaat er altijd de kans dat het grandioos in de soep loopt. Natuurlijk, de kans is tamelijk klein, en het idee moet je er niet van weerhouden de handige diensten te gebruiken, maar er zijn altijd extreme gevallen van ongeluk. Dit ondervond Thomas recentelijk, nadat hij zijn Audi RS6 (NZ-431-F) voor de zoveelste keer verhuurde via SnappCar. Na de dienst talloze keren zonder incidenten te hebben gebruikt, ging het afgelopen week goed fout. Hieronder lees je zijn verhaal.

We got him!

Ik ben normaal niet het type dat hele verhalen op Facebook schrijft, maar nu wil ik toch eens een keer mijn ei kwijt.

Zoals vele al weten, zijn de afgelopen dagen voor mij een complete hel geweest. Mijn meest geliefde bezit is op een zeer vervelende wijze van mij ontnomen en verduisterd. Ik zal even een korte samenvatting geven zodat het voor iedereen helder is.

Sinds een aantal maanden staat mijn auto op Snappcar, een deelplatform waar ik zelf groot voorstander van ben. Mijn unieke auto werd voornamelijk voor bruiloften en feesten ingezet, waar je veel blije gezichten mee kan trekken.

Nu kreeg ik een aantal dagen geleden het huurverzoek van Steven M. (Verdachte) om mijn RS6 (NZ-431-F) te huren. Alle documenten waren gecheckt en we spraken af in Bergen op Zoom. Daar stond hij met zijn vrouw en twee kinderen om de auto op te halen. Een keurige nette zakenman, die niet vreemd of verdacht over kwam. Na een uitgebreide uitleg en de voltooide check-in via Snappcar, is hij vertrokken met de auto. Twee dagen later zou hij weer terug zijn.

Helaas begon toen de ellende. Er was complete radio stilte en de auto was nergens te bekennen. De bezorgdheid nam toe met het uur. Op belletjes, smsjes en verzoeken vanuit Snappcar werd niet gereageerd. Na een aantal uur zijn we met een aantal autos naar locaties gereden die het tracking systeem doorgaf. De Politie is vanaf het eerste moment ingeschakeld en erg actief geweest.

Zo kwamen we op twee plekken, in Nieuwegein en in Antwerpen. In Nieuwegein hebben we met de politie samen allerlei locaties afgezocht en in België heeft de politie diverse loodsen geopend en de hele wijk afgezocht. De auto is daarna internationaal gesignaleerd en toen begon het vele uitleg werk voor mij, om alles duidelijk te krijgen voor de overheid in twee landen.

In de tussentijd zijn mijn collega’s campagnes gestart op Facebook en hebben kennissen en familie van de verdachte aangeschreven. Het leek er al snel op dat er geen aanknopingspunten meer waren. Op het adres wat hij opgegeven had voor de huurovereenkomst, stond een pand voor opvang van drugsverslaafde. Hier kwam hij wel regelmatig, maar hij was er al dagen niet geweest. Hij was zelf ook gebruiker en had geen financiën om de auto nog maar een uur te huren. Het hield dus even op.

Tot dat wij vanmorgen gebeld werden door de verdachte zelf. We kregen een warrig verhaal, dat hij onder druk was gezet en de auto had afgegeven. Hij had dit zelf ook niet verwacht. Ik ben toen maar naar de politie in Bergen op Zoom gereden. Ook daar weer ontzettend goede medewerking en hulp gekregen. Het complete verhaal aangevuld met een aangifte, die ik normaal pas ergens in de loop van de week kon doen. Veel gesprekken met de verdachte door de politie, wat uiteindelijk heeft geleid tot zijn aanwijzing tot verdachte in het onderzoek. Uiteraard heeft de politie aangegeven dat dit soort zaken geen prioriteiten hebben, maar als we hem of de auto aantreffen, dit kon zorgen tot aanhouding.

We zijn weer samen met een aantal auto’s naar bekende plaatsen gereden en tot onze, maar ook zijn verbazing, troffen we de verdachte aan. We hebben de verdachte aangesproken en er is toen een gesprek van 25 minuten gevolgd (uiteraard was de politie onderweg). Zijn verhaal sloeg van hak op de tak. Eerste was hij bedreigd, toen waren het zijn vrienden die hem belazerd hadden, toen kreeg hij er geld voor en zou hij gewoon terugkomen en als laatste wilde die hem zelf gaan kopen. Hij loog alles bij elkaar en hij zal echt wel weten waar de auto naar toe is. Ik heb geprobeerd hem zelf zover te krijgen zichzelf aan te geven, hier had hij dinsdag zogenaamd al een afspraak voor. Ook zou ik namen en adressen krijgen.

Uiteindelijk heeft die het op een lopen gezet, gelukkig hadden andere collega’s hem in het zicht. De politie was ter plaatsen en na wat heen en weer gecross, hebben ze hem kunnen vinden en kunnen afvoeren. Hij heeft nu zijn welverdiende verblijf in een politiecel.

Het klinkt natuurlijk bizar, een verhaal uit een film, maar helaas is het de realiteit in de huidige maatschappij.

Aangezien ontzettend veel mensen mee geholpen hebben de afgelopen dagen, wil ik gebruik maken om iedereen te bedanken. Zo zie je maar dat je heel veel kan bereiken als je goed samenwerkt en zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken. Ook dank aan alle hulp van de Nederlandse en Belgische politie en natuurlijk ook aan het support van Snappcar. Dit kwam ook koud op hun dak vallen, maar ze hebben dit erg goed opgepakt.

Eventuele tips over de gestolen Audi RS6, met kenteken NZ-431-F, kun je kwijt bij tips@autoblog.nl