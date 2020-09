Met een oudere auto naar de Ardennen straks verboden - Autoblog.nl

Een paar dagen genieten van de mooie wegen in de Ardenne in Wallonië met een oudere auto? Uh nou..

Heb jij een auto van vòòr 1996 en wil je daarmee de Ardennen gaan ontdekken? Doe dit dan nu, in 2021 of in 2022. Wallonië heeft namelijk besloten om het complete gebied tot één milieuzone te dopen. Dat lees je goed. Niet alleen een stad als Luik of Namen, maar heel Wallonië krijgt met dezelfde regels te maken.

Wallonië gaat benzine- en dieselauto’s geproduceerd van voor 1996 per 1 januari 2023 verbieden. Ieder opvolgend jaar zullen de regels strenger en strenger worden aangetrokken.

Oudere auto’s niet welkom in Wallonië

In 2024 zijn auto’s ouder dan bouwjaar 2000 niet welkom in Wallonië, in 2025 auto’s ouder dan 2005 en in 2026 auto’s ouder dan 2010. De opvolgende jaren zijn benzineauto’s nog wel welkom, maar diesels niet meer. In 2028 worden diesels ouder dan 2015 verboden en in 2030 diesels ouder dan 2019.

Het eerste jaar zullen niet bijster veel mensen getroffen worden. De daaropvolgende jaren kunnen er wel in gaan hakken. Tegen 2026 zullen er nog genoeg mensen zijn die een auto van voor 2010 bezitten als dagelijks vervoersmiddel. Die groep zal hard getroffen worden.

Uitzonderingen

Er zijn nog wel enkele uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering voor oudere auto’s in Wallonië geldt voor voertuigen die minder dan 3.000 kilometer per jaar rijden. Die blijven dus welkom in het gebied. Heb je dus een Mustang uit de jaren 60 of 70 waar je nog af en toe wat kilometers mee maakt, dan kun je gewoon door Wallonië toeren. Op een speciale webpagina van Wallonië kun je alles lezen over de maatregelen.