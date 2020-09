Iemand denkt lekker te verdienen aan MINI JCW GP3 - Autoblog.nl

Een nieuwe auto kopen en deze meteen doorverkopen. Dat probeert iemand te doen met zijn MINI JCW GP3.

Een gelimiteerde auto kopen en deze meteen doorverkopen. Of je moet opeens heel veel spijt hebben, of je denkt er lekker aan te kunnen verdienen. Dat laatste lijkt het geval met deze verkoop van een hagelnieuwe MINI JCW GP3.

De hot hatch wordt via Bring-A-Trailer aangeboden. Je kunt bieden op de auto. Natuurlijk hoopt de koper dat het uiteindelijk bedrag hoger uitkomt dan dat deze persoon voor de MINI heeft betaald. Het gaat hier om een MINI JCW GP3 uit de Verenigde Staten. De auto heeft een MSRP prijs van 45.750 dollar.

Met een wereldwijde oplage van 3.000 stuks is de GP3 niet bepaald een veel voorkomende auto. Tel daarbij op dat er slechts 500 geleverd worden aan de Verenigde Staten en je hebt potentieel goud in handen. Met de auto is nauwelijks gereden. Er staan slechts 32 geregistreerde mijlen op de klok.

Hier in Nederland zal de MINI JCW GP3 ook een zeldzame verschijning zijn. Dat heeft nogal te maken met de prijs. De Nederlandee prijs van 61.900 euro is tamelijk fors voor een onpraktische MINI waar je maar met z’n tweeën in kan.

Op het moment van schrijven lig het hoogste bod op zo’n 11.000 dollar. Over 5 dagen is de veiling afgelopen.

oh ja en gewoon omdat hij te leuk is om niet nog een keer te delen. Hieronder hoe het kan lopen als jij je GP3 WEL ‘goed’ gebruikt.