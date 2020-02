Iets dat in Antwerpen wél kan, gebeurt in Gent niet…

Emissiezones, lage-emissiezones (LEZ), milieuzones… Voor de old/youngtimerliefhebber is het een nachtmerrie. Iedere stad trekt z’n eigen plan en dat plan verandert ook ieder half uur weer. Neem Rotterdam, eerst wél een milieuzone, dan ineens weer niet, toen ineens weer wel, nu tóch weer niet. Het is bijna alsof grote steden ervoor willen zorgen dat je het niet begrijpt, waardoor je op safe speelt en maar met het openbaar vervoer gaat.

België heeft nu een vergelijkbare strategie bedacht, maar dan gericht op Nederlanders. We gaan het voor vandaag namelijk hebben over de LEZ’s van Antwerpen en Gent. De toelatingsvoorwaarden zijn voor allebei de zones gelijk: voor diesels zijn Euro 6 en 5 gratis, bij benzineauto’s zijn 6 tot en met 2 gratis. De rest moet betalen. De kosten variëren in Gent sterk, daarnaast kunnen het gros van de niet-gratis-auto’s alleen met een dagpas de stad in. Zo’n pas kost 35 euro en mag maar acht keer per jaar per auto aangeschaft worden.

Camera’s

Bij beide steden staan camera’s die continu de kentekens van binnenkomende auto’s scannen. Belgische kentekens herkennen beide systemen automatisch en daarbij kan het systeem meteen zien aan welke Euronorm de auto voldoet.

Op het gebied van buitenlandse kentekens werken de twee systemen van Gent en Antwerpen echter anders. Gent gooit alle buitenlanders op één hoopje en verplicht deze bestuurders hun auto (gratis) te registreren. Dus ja, ook als je vandaag een Nederlandse Tesla koopt, moet je eerst je auto registreren voor je de emissiezone van Gent in mag rijden. En Antwerpen? Die kan in de systemen van de RDW kijken, dus daar hoeven Nederlanders met schone auto’s zich niet vooraf te registreren. Deze schrijver kan daardoor maar één ding concluderen: de Gentse emissiezone haat Nederlanders.

150 euro boete

Maar hoe groot is dit probleem eigenlijk? Nou, de Gentse LEZ is sinds 2020 streng qua uitstoot en registraties, maar in januari was er nog een gedoogperiode en werden er geen boetes uitgereikt. In die periode werden er volgens HLN zo’n 4.600 Nederlandse kentekens gescand die niet vooraf waren geregistreerd. Dat zijn dus 4.600 boetes voor mensen die niets anders deden dan de stad inrijden. Iedere boete levert de Belgische overheid 150 euro op, dus tijdens de gedoogperiode had de Belgische overheid 690.000 euro kunnen innen. Zo’n emissiezone kan dus best wat geld opleveren.

Natuurlijk, Gent staat niet op zichzelf. Meerdere Europese steden hebben emissiezones (of varianten daarop), met allerlei andere regeltjes en voorwaarden. Maar het is wel onhandig en opvallend dat Antwerpen en Gent bijna hetzelfde zijn qua LEZ, maar toch niet helemaal. Een vakantieritje door Europese steden wordt zo wel steeds lastiger en vraagt bijna om een enorme administratieve rompslomp vooraf…

Foto: CO2 uitstoot verminderen? Dacht het niet… van Wesley, via Autojunk.nl.