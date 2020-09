Opel maakt prijs Vivaro-e en Zafira-e bekend - Autoblog.nl

Om bedrijfswagen activiteiten emissievrij uit te voeren kun je straks bij Opel terecht voor de Vivaro-e en Zafira-e, maar wat is de prijs?

Dat de Vivaro-e en Zafira-e Life bestaan wisten we al. Wat we nog niet wisten is wat het prijskaartje zou gaan worden van de twee elektrische Opels. De Vivaro-e is een echte bedrijfswagen. De Zafira-e Life een auto die ingezet kan worden voor het vervoer van personen. Laatstgenoemde zou je ook als gezinsauto kunnen gebruiken. Hier in Nederland zul je het model vaker zien als taxi.

Opel Vivaro-e en Zafira-e prijs

De prijzen van de Opel Vivaro-e en Zafira-e Life liggen aardig uit elkaar. Zo heb je de Vivaro-e Combi vanaf 35.499 euro en de Zafira-e Life kost je 43.099 euro. In beide gevallen is dat de prijs exclusief de BTW. Laatstgenoemde op normale gele platen kost je 52.150 euro inlcusief BTW.

Prijzen kun je uiteraard via de configurator verder omhoog schroeven. Zo heb je de Vivaro-e Cargo in drie lengtevarianten. De Vivaro-e Combi en Zafira‑e Life komen in twee lengtevarianten op de markt. Er is keuze uit een batterijcapaciteit van 50 of 75 kWh. De actieradius komt uit op 230 tot maximaal 330 kilometer, afhankelijk van het model en de variant. De elektrische bedrijfswagen en het busje voor personenvervoer zijn vanaf heden te bestellen.