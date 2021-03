In beslag genomen auto snel verkopen kan straks niet meer - Autoblog.nl

Snel je auto verkopen die in beslag is genomen gaat vanaf woensdag niet meer lukken.

Stel, je hebt dikke schulden en daarom wordt je auto in beslag genomen. De deurwaarder heeft dit al laten horen, maar de auto moet fysiek nog worden opgehaald. In plaats daarop te wachten, race je snel naar een dealer om daar de auto te verpatsen. Heb je cash in je broekzak of op je bankrekening en krijgt de deurwaarder helemaal niks.

Verstandig, ethisch of legaal is dit allemaal (waarschijnlijk) niet, toch is dit iets dat kennelijk vaak gebeurde. Daarom heeft de overheid besloten dat het anders moet. Vanaf donderdag 1 april wordt het voor deurwaarders makkelijker om beslag te leggen op een auto of een aanhangwagen.

Op dit moment moet een deurwaarder een auto daadwerkelijk zien om deze in beslag te kunnen nemen. De overheid heeft echter ook bedacht dat dit lekker makkelijk met computers kan. Dit kunnen deurwaarders doen met het kentekenregister, schrijft BOVAG. Hier blokkeren ze de tenaamstellingscode van een kenteken, waardoor iemand zijn of haar eigen auto niet meer kan overschrijven naar een ander persoon.

Dat moet zowel particuliere als dealers en garages beschermen als zij zo’n in beslag genomen auto kopen. De deurwaarder kan dit beslag overigens ook weer opheffen, waarmee die tenaamstellingsblokkade verdwijnt. Zo kan de eigenaar zijn voorheen in beslag genomen auto toch weer verkopen. Als occasionkoper moet je dit ook in de Online Voertuig Informatie kunnen zien, beter bekend als ovi.rdw.nl. Er verschijnt een nieuw blokje ‘Tenaamstellen mogelijk’. Hier kan je zien of een auto overgeschreven kan worden of niet. Je hoeft straks dus niet te wachten tot je allebei bij een postkantoor staat om te checken of de auto in beslag genomen is of niet.

Afbeelding ter illustratie, deze droomcollectie werd afgelopen november in Drenthe in beslag genomen.