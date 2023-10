Mexicaanse hooligan wordt levenslang verbannen door de F1

Formule 1 moet geen voetbal worden, dus vechtpartijen op de tribune worden keihard afgestraft.

De meest Formule 1-coureurs kunnen prima met elkaar door één deur, al worden er in het heetst van de strijd natuurlijk wel eens frustraties geuit. Maar daar blijft het dan ook bij. Helaas zijn sommige fans minder volwassen.

Online wordt er flink met modder gegooid (tot aan doodsbedreigingen voor tandartsen toe), maar afgelopen weekend werd het ook fysiek. Nee, Max Verstappen of Helmut Marko werden niet aangevallen, maar er ontstond wel een gevecht in het publiek.

De aanstichter van het gevecht was een Mexicaan, die niet zo’n goed humeur had nadat Perez er in bocht 1 vanaf was gevlogen. Hij ging op de vuist met Ferrari-fans, zoals te zien is op de onderstaande beelden.

Gelukkig werd de vechtersbaas overmand en van de tribune verwijderd. Daar blijft het niet bij. De Formule 1 tolereert dit soort hooligangedrag niet en heeft de man een levenslange ban gegeven. Een soort stadionverbod dus, maar dan voor de Formule 1. Het is jammer dat het nodig is, maar hiermee wordt wel een helder signaal afgegeven.

De Mexicanen lieten zich sowieso niet van hun sportieve kant zien, want Charles Leclerc werd ook getrakteerd op boegeroep. Toch leek het uiteindelijk wel mee te vallen met de grimmige sfeer die Red Bull voorzien had. Sterker nog: Helmut Marko heeft het prima naar zijn zin gehad in Zuid-Amerika Mexico.

Hij is gewoon lekker de stad in gegaan en heeft ook elders in het land nog wat tijd doorgebracht, zo schrijft De Telegraaf. Hij ondervond naar eigen zeggen geen problemen, en werd vaak zelfs hartelijk ontvangen. Die beveiliging voor Max Verstappen was dus eigenlijk nergens voor nodig…