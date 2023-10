Jack Plooij: “Bedreigd met kogel door de kop”

Jack Plooij is niet zo’n fan meer van Mexico. Hij is naar eigen zeggen zelfs bedreigd met een ‘kogel door de kop’.

Onze favoriete tandarts/kaakchirurg Jack Plooij laat weer eens van zich horen. De populaire F1 verslaggever staat dankzij Viaplay aan de zijlijn, maar mag volgend jaar wellicht weer aan de bak. Inmiddels is immers in ieder geval wel duidelijk wat iedereen met twee hersencellen al lang wist: Viaplay heeft véél en véél te veel betaald voor de F1 uitzendrechten in Nederland. Vooral ook gezien het feit dat F1TV hier ook gewoon beschikbaar is. En daarnaast nog wat boefjes kijken naar IPTV.

Ziggo staat op pole position om de rechten weer terug in huis te halen, hoewel andere partijen daar natuurlijk ook voor kunnen gaan. Desalniettemin: zeker als Ziggo het weer overneemt, is de kans groot dat Jack ook weer naar de races zal afreizen om de coureurs scherpe vragen voor te leggen. Jack kijkt daar wel naar uit. Maar naar een van de races gaat hij liever niet. Te weten naar de race in Mexico.

Jack stookt het vuurtje tussen Max en Checo namelijk nog wat op door in de ochtendshow van 538 te vertellen dat zelfs hij doodsbedreigingen heeft gekregen. Dit op het moment dat het gaat om de bodyguards die Max Verstappen dit weekend vergezellen in Mexico Stad. In deze contreien heb je immers echte cartellums, zoals een bekende 550 Maranello rijder dat zou zeggen. Een leven is er goedkoop, ongeveer de prijs van een kogel:

Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat er wel iets meer aan de hand is, want zelfs ik ben bedreigd. Als ik mijn hoofd om de hoek zou steken in Mexico, dat ik een kogel door mijn kop zou krijgen. Dat is echt niet normaal. Als wij volgend jaar weer op reis mogen, dan sla ik Mexico lekker over. Moet ik daar naartoe dan, om mijn kogel door mijn kop te krijgen door een of andere gek? Jack Plooij, loopt nooit weg voor wat sensatie, behalve dan in letterlijke zin

Plooij meent ook te weten dat Helmut Marko eveneens met de dood bedreigd is:

Ik weet wel uit die interne bron dat hij bedreigd is, zelfs nu in Mexico. Ik weet niet of hij ook is omgekeerd, maar ik zou niet heel verbaasd zijn als we die niet zien [dit weekend]. Jack Plooij, heeft korte lijntjes met het team van Red Bull Racing

Nu zien we et niet direct zitten dat Helmut wegloopt voor dit soort zaken. Maar tijdens de coverage van de sessies moet ik zeggen dat ondergetekende hem nog niet gezien heeft. Zou het dan echt waar zijn? En zou jij ook met een grote boog om de kartels heen lopen? Laat het weten, in de comments!