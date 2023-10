Jawel: Max Verstappen krijgt bodyguards in Mexico

Anders wordt Max Verstappen misschien gelyncht en dat moeten we natuurlijk niet hebben.

Ergens fan van zijn is helemaal prima, maar dat betekent vaak ook dat je ergens anders totaal géén fan van bent. Dat zien we in de voetbal, maar tegenwoordig ook in de Formule 1. Zo zijn er Nederlandse fans die Hamilton niet kunnen luchten of zien. En er zijn Mexicaanse fans die het bloed van Verstappen wel kunnen drinken.

Dat bleek ook afgelopen weekend toen Max Verstappen door de Mexicaanse fans in Austin werd getrakteerd op boegeroep. Dat is heel kinderachtig, maar Max ligt er verder niet wakker van. Red Bull vreest echter dat de sfeer dit weekend in Mexico iets grimmiger zal worden.

Red Bull heeft daarom maatregelen getroffen: Max Verstappen zal in Mexico vergezeld worden door twee bodyguards. Dat vertelt Helmut Marko tegenover Autobild. Of een van twee bodyguards Jos heet vertelt hij er niet bij.

We hopen dat Red Bull ook meteen bodyguards heeft geregeld voor Helmut Marko zelf. Die is immers ook niet bijster populair in Mexico nadat hij licht racistische uitspraken deed over Perez. Tot twee keer toe.

Wat vind Max er zelf van? Die vindt het allemaal niet nodig natuurlijk. Hij gaat gewoon ontspannen het raceweekend in. Bij Red Bull voelen ze zich echter verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Max Verstappen is ten slotte wel hun meest waardevolle bezit.

Perez kan ook nog wat betekenen: hij heeft zijn fans opgeroepen om een beetje lief te doen. Hij zei tijdens de persconferentie vanochtend dat hij hoopt dat Mexico niet alleen hem steunt maar heel Red Bull. En naar Checo zullen de Mexicanen vast wel luisteren toch?

