Koop de bekendste Ferrari 296 van Nederland!

Kennen we de Ferrari’s die gingen vliegen in Italië nog? Een van de twee staat nu te koop.

Het gebeurt vrij regelmatig dat er een supercar crasht, maar in maart van dit jaar hadden we een crash die net wat spectaculairder was dan de meeste. Twee Ferrari’s kregen het voor elkaar om in Italië meters door de lucht te vliegen bij een crash. Dit leverde beelden op die niet zouden misstaan in een slechte actiefilm.

Het ging om een Nederlandse Ferrari 296 GTB en een F12berlinetta die naar verluidt werd bestuurd door een Belg. Die laatste ging kort na de impact in vlammen op. De auto bedoelen we dan, de inzittenden konden gelukkig nog op tijd uitstappen.

Van de F12 bleef dus weinig meer over, maar van de 296 GTB is nog wél wat over. Die auto is nu namelijk weer terug in Nederland en wordt aangeboden als schadeauto. Aangezien de beelden de hele wereld over geweest zijn kunnen we gerust spreken van ’s lands bekendste Ferrari 296.

Met de video in het achterhoofd valt de schade eigenlijk nog mee. Als je de beelden goed bekijkt zie je ook dat deze auto (in tegenstelling tot de F12) niet direct de muur in vloog. De 296 raakte eerst het gras, wat de impact nog enigszins verzacht heeft.

Uiteraard wordt zo’n schadeauto ook nog een beetje gefatsoeneerd voor de foto’s. Alle wielen staan bijvoorbeeld weer keurig recht. De grote vraag is altijd: wat is er allemaal niet meer recht als de auto zo’n smakker heeft gemaakt? Het scheelt in ieder geval dat de motor achterin ligt, dus die is nog intact.

Ook nog interessant om te vermelden is de kilometerstand. We wisten al dat deze auto gloednieuw was, maar nu weten we precies hoeveel kilometer er op de teller stond: 2.049. Deze 296 GTB was dus nog maar nauwelijks ingereden.

Dan de prijs. Die valt bij dit schadeauto’s van dit kaliber altijd tegen, zo ook in dit geval. Er wordt nog €234.950 (!) voor gevraagd bij Boonstra Schadevoertuigen. Voor dat geld kun je ook een Ferrari F12 kopen in keurige staat… De echte vraag is natuurlijk hoeveel het kost om deze 296 op te lappen en wat de auto dan nog waard is. In ieder geval minder dan €407.875, want dat was de nieuwprijs.