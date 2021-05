MG6 XPower is lekker dikke opgepompte sportsedan - Autoblog.nl

De MG6 XPower is een lekker dikke sportsedan in de geest van de Subaru WRX STI en Honda Accord Type R.

Er was een tijdje dat MG bijzonder cool was. MG is altijd al een sportief merk geweest. Al aan het begin van de vorige eeuw maakt Morris Garage al diverse lichte open sportautootjes. In de jaren ’60 en ’70 maakt het merk furore met de MG B, een van de meest succesvolle Britse sportwagens.

Vervolgens, in de jaren ’80 werd de MG-badge gebruikt voor sportieve uitvoeringen van bestaande Rovers. Daarna, in de jaren ’90 keerde de Roadster terug (de MG F). Nadat BMW en Rover uit elkaar gingen, besloot het nieuwe management dat er weer sportieve MG-versies kwamen van de roadsters.

Sportieve tijden keren terug

Tegenwoordig kennen we vooral de MG ZS EV. Een elektrische crossovertje dat erg veel waar voor zijn geld biedt. Het is alleen in de verste verte niet sportief. Gelukkig komen die tijden terug!

Dat doen ze met deze MG6 XPower. XPower was in 2002 ook de ‘badge’ die men gebruikte voor zoals BMW M Power toepaste. Er was een X-Power SV sportwagen, veel X-Power race- en rallyauto’s plus enkele sportieve topmodellen (die er uiteindelijk nooit kwamen).

















De rode is het standaard model van de MG6, de groene is de MG6 Trophy.

Basis MG6 XPower

De MG6 XPower is gebaseerd op de reguliere MG6 van de ‘IP 32’-generatie. Dat is een keurige sedan die wordt verkocht in China en de Verenigde Arabische Emiraten, onder andere. De auto kwam in 2016 op de markt als de sportievere versie van de Roewe i6. De MG6 werd in 2020 gefacelift. Daar is al een extra sportieve versie van, de MG6 Trophy. De MG6 XPower is daar de overtreffende trap van met een enorm dikke bodykit en veel grote spoilers.

Daarnaast zien we grote wielen en een grille die ‘ergens’ wel iets wegheeft van de Mercedes Panamericana-grille. Het is duidelijk de de MG6 veel lager op zijn buik hangt. De wielen zijn veel groter en staan verder naar buiten. De spoorbreedte nam dusdanig toe dat de wielkasten flink zijn opgeklopt.

Wat voor motor er in de MG6 XPower ligt, is onduidelijk. De vier uitlaten doen suggereren dat er een uiterst serieus blok in hangt. Aan de andere kant, tegenwoordig is het geen garantie meer. De MG6 dook op op deze Chinese website. Tot die tijd wachten we het even rustig af. Hopelijk keren de sportieve MG’s weer terug. Een garantie voor succes is het absoluut niet, maar het kan zeker geen kwaad om de showrooms iets spannender te maken dan de uitvergrote couveuses die het nu zijn.

Meer lezen? Check dan hier onze special over de MG ZT 260!