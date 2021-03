MG doet Brits met nieuwe roadster - Autoblog.nl

Bij MG doen ze even net of ze Brits zijn. Dat lukt niet helemaal.

Los van de naam en het logo heeft het nieuwe MG weinig met MG te maken. De modellen zijn leuk voor degenen die zo goedkoop mogelijk een elektrische auto aan willen schaffen (Nederlanders dus), maar voor de liefhebbers van het Britse MG heeft het merk weinig te bieden.

Roadster

Binnenkort komt MG 2.0 echter met iets dat ook interessant is voor mensen die niet alleen rationele auto’s kopen. Het gaat namelijk om een roadster, bij uitstek een model dat je niet koopt omdat je het nodig hebt.

Cyberster

Met het idee van deze MG Roadster maakten we begin vorig jaar al kennis. Toen stuurden de Chinezen namelijk de eerste schetsen de wereld in van een futuristische roadster genaamd Cyberster. Dat laatste gedeelte van de naam is uiteraard afgeleid van ‘roadster’ en moet je daarom ook hetzelfde uitspreken. Dat bekt dus niet echt lekker, maar dat terzijde.

SAIC Design

Het bleef een jaar lang bij de bovenstaande schetsen, maar nu is er weer een teken van leven. SAIC Design deelt nieuwe schetsen bij wijze van teaser. SAIC Design zegt je waarschijnlijk niks, maar dat is dus de designstudio van SAIC, het moederbedrijf van MG.

Speedster

De nieuwe schetsen zien er weer veelbelovend uit. De nieuwe roadster van MG krijgt naast een strakke neus ook een ‘achterdek’ in speedster-stijl. Dit doet enigszins denken aan auto’s als de Vanquish Zagato Speedster en de 918 Spyder. In het interieur zien we een scheiding tussen bestuurder en passagier á la Aston Martin V12 Speedster. Dat zijn in ieder geval betere associaties dan de associaties die de MG ZS oproept.

Autonoom

De MG Cyberster moet er niet alleen strak uitzien, het moet ook een technologisch hoogstandje worden. De auto krijgt bijvoorbeeld 5G en moet op niveau 3 autonoom kunnen rijden. Dat laatste is enigszins opmerkelijk bij een roadster. Daarmee verraden de makers toch dat ze geen Britten zijn, die het doel van een roadster wél begrijpen.

Onthulling

Enfin, het zou goed kunnen dat de auto puur voor de show is en er überhaupt geen productieplannen zijn. Toch zou het leuk zijn als er weer een roadster van MG zou komen, ook al is het dan een Chinese EV. Volgende week weten we als het goed is meer. Het lijkt er namelijk op dat de MG Cyberster woensdag wordt onthuld.