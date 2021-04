MG Cyberster wil écht heel graag Brits zijn - Autoblog.nl

Dit is geen 1 april-grap: deze Chinese auto heeft echt de Britse vlag in de achterlichten.

MG is tegenwoordig vooral een merk van budget-EV’s. Afgezien van de naam is er weinig dat het Chinese MG verbindt met het Britse MG. Het merk doet nu een dappere poging daar verandering in te brengen met de Cyberster Concept.

MG stuurde eerder al wat schetsen de wereld in, dus de MG Cyberster komt niet uit de lucht vallen. Dit is nog steeds niet de officiële onthulling, maar de auto is nu wel goed in beeld. Het doel van dit concept is duidelijk: MG moet meer geassocieerd worden met eh… MG.

De beste manier om dat te doen is natuurlijk een roadster presenteren. Qua uiterlijk zou de auto geïnspireerd moeten zijn op de MGB Roadster. Om dat er in te zien heb je ongeveer net zoveel fantasie nodig als Walt Disney. Dat betekent overigens niet dat de MG Cyberster een lelijke auto is. Het heeft alleen vrij weinig met een MGB te maken.

Mocht het feit dat dit een roadster is niet genoeg zijn om de auto Brits over te laten komen, dan zijn er nog de achterlichten. Daarin hebben de Chinezen namelijk doodleuk de Britse vlag verwerkt á la MINI. Je zou bijna denken dat het een 1 april-grap is, maar die hebben ze dan wel heel ver vooruitgepland. Op de schetsen waren deze achterlichten namelijk ook al te zien. Toen leken het nog pijlen te zijn, nu is het onmiskenbaar een Britse vlag.

Qua design is de link met de MGB al ietwat vergezocht, maar op technisch vlak zijn de overeenkomsten helemaal ver te zoeken. De MG Cyberster is namelijk volledig elektrisch. Dat zorgt er wel voor dat deze roadster prestaties heeft die passen bij zijn sportieve looks. 0-100 km/u zou de MG Cyberster in minder dan 3 seconden moeten doen. Daarnaast kun je er ook heel lang mee door het Britse landschap touren (daar is een MG Roadster toch voor?), met een actieradius van 800 km.

Het lijkt niet aannemelijk dat MG productieplannen heeft, maar het merk zegt wel dat de Cyberster een “zeer interessant concept” voor hen is en dat “sportwagens de levensader van het MG-DNA zijn.” Er is maar één manier om dit geloofwaardig over te laten komen: door de auto in productie te nemen.

Om de MG Cyberster in al zijn glorie te zien moeten we nog even wachten tot de Shanghai Auto Show. Die vindt over drie weken plaats. Dan krijgen we ook alle smeuïge details te horen.