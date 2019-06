Michelin en GM gaan lekke banden aanpakken

Want dat vinden we super vervelend.

Kleine anekdote: de stalen ros van ondergetekende gaf er vorige week de brui aan. Nou ja, de achterband dan. Door een niet nader onderzocht scherp partikel reed ik ineens op een achtervelg. Irritant, want het rubber was sowieso al goed heen en er moest een compleet nieuwe achterband op. Toen ik die opdracht aan de fietsenmaker gaf, zei hij: “er zat een anti-lekband op, moet de nieuwe band dat ook zijn?” en dat deed me even grinniken. Anti-lekband, en toch gaat ‘ie lek. Heb ik weer.

Niet te moeilijk over doen verder, het is heel simpel. In een band zit lucht, en alles waar lucht een belangrijk bestanddeel is, kan lek gaan. Anti-lek is daarom niet helemaal waar, maar goed, het helpt tot op zekere hoogte. Toch is het een probleem wat we ook bij auto’s al decennialang voor lief nemen: het zwarte rubber onder onze bolides gaat wel eens lek. Achterhaald eigenlijk, iets wat wel degelijk een voorkomend probleem is, zonder dat het ooit gefixt wordt. Moet dat niet eens?

“Ja”, aldus Michelin en General Motors. Het bandenbedrijf en het autoconcern slaan de handen ineen om een band te ontwikkelen die niet lek gaat. Zoals net al gezegd werd: de hoofdreden dat banden lek gaan is omdat ze gevuld zijn met lucht. En dat moet ook, want dan vangen ze het meeste op. Haal je de lucht weg, dan mis je de absorberende kracht. Het kan ook anders: ontmoet de Michelin Uptis.

Uptis staat voor Unique Puncture-proof Tire System. En ja, het is een luchtloze band. De band is qua profiel ‘gewoon een band’, maar in het middenstuk waar normaal de lucht zit, zitten nu talloze rubberen dragers. Deze absorberen de klappen zo goed als een luchtband het zou kunnen, maar scherpe voorwerpen prikken de band niet lek. Naast het slimme concept benadrukt Michelin dat het gaat om een ecologisch verantwoorde band. Daar komt GM kijken, de eerste auto waar de Uptis mee getest wordt is de Chevrolet Bolt, die wij hier kennen als de Opel Ampera-e. De volledig elektrische hatchback past goed bij het karakter van de band. Slim en duurzaam.

Michelin is bloedserieus en wil tegen 2024 alle kinderziektes opgelost hebben. Daarna kan de band linea recta gemonteerd worden op productieauto’s. Ze zijn er klaar voor.