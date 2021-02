Chevrolet Bolt EUV is echt een nieuw model - Autoblog.nl

Het ligt niet aan je koffie, maar de Chevrolet Bolt EUV moet echt een nieuw model voorstellen.

General Motors heeft ook het blik met elektrische auto’s opengetrokken. Althans, dat willen ze ons doen geloven met de lancering van een nieuw model. Na de Chevrolet Bolt, die we bij ons kennen als de Ampera-e, is daar nu de Bolt EUV bijgekomen. De onthulling van de Chevrolet Bolt EUV komt tegelijkertijd met een facelift voor de Bolt. Het kersverse model maakt dienst uit van een reeks nieuwe EV’s die GM wilt lanceren de komende jaren. Dat moeten er wereldwijd 30 zijn in 2025.

Waar de Bolt de vorm heeft van een MPV, is de EUV een crossover. Je moet echter hele sterke koffie gezet hebben vanmorgen om die verschillend goed te kunnen zien. Beide modellen lijken behoorlijk op elkaar. Het verschil zit hem in de details en het feit dat de EUV 161 mm langer is in vergelijking met zijn broertje.

Chevrolet Bolt







2022 Chevrolet Bolt

De Bolt (en dus ook de EUV) zijn geen compleet nieuwe elektrische auto’s. En dat zie je terug in de technologie. Beide elektrische auto’s kunnen maximaal 55 kW snelladen. Er zijn inmiddels genoeg EV’s die 100 kW of sneller kunnen laden. Een pittige achterstand voor de Bolt.

Chevrolet Bolt EUV







2022 Chevrolet Bolt EUV

De elektrische auto’s hebben een 65 kWh accupakket. Het vermogen is nog steeds 204 pk en 360 Nm koppel. De Bolt heeft een door GM geschatte actieradius van 416 kilometer. De EUV komt door zijn vorm iets minder ver met een geschatte actieradius van 402 kilometer. Uiteindelijk zijn dit opgaven van het autoconcern en dus geen WLTP-cijfers.

Dit voorjaar gaat de productie van beide modellen van start. Prijzen in de Verenigde Staten beginnen bij 31.995 dollar voor de vernieuwde Chevrolet Bolt en 33.995 dollar voor de Bolt EUV.