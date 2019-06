Dit wordt de gaafste Ferrari 458 Italia ter wereld

Mark my words.

Volgens velen is de Ferrari 458 Italia de laatste ‘echte’ supercar van Ferrari. Sinds de 488 GTB maken de Italianen gebruik van turbomotoren en sinds de nieuwe SF90 is er ook wordt ook hybride-aandrijving prominent(er) bij het Maranellese merk. Bij de 458 Italia ging het nog allemaal old skool. De motor was een atmosferische 4,5 liter V8 met 572 pk. Geen turbo’s en andere ongein: pure emotie. Op één dingetje na dan.

Hoe je het ook went of keert, échte puristen geven de voorkeur aan echt alles zelf in de hand hebben. Nou begon de 458 ook wel een beetje een rijdende computer te worden met elektronische hulpjes alom, maar er is nog iets. Zelf schakelen kon namelijk niet in de 458. Je was te allen tijde afhankelijk van een zeventraps DCT-bak met schakelflippers. Dat luidde wel het begin van het einde in: van de F430 zijn er namelijk nog exemplaren met een derde pedaal te vinden, van de 458 zijn dat er precies nul.

Tenminste, nu nog. European Auto Group, een set Amerikaanse techneuten die zich verdiepen in supercars, zijn van plan om een 458 uit te rusten met een ‘gated six-speed manual‘. Deze versnellingsbakken met het goed zichtbare H-patroon, worden door puristen gezien als dé schakelbakken. Immers, bijna elke Ferrari, Lamborghini en andere exoten gebruikten deze versnellingspoken al jaren. EAG heeft al een versie van de 430 Scuderia met een zesbak, nu is het de beurt aan de 458. Niet alleen is een handgeschakelde bak veel lekkerder om mee te rijden, het verwijderen van de complexe hydrauliek achter de automatische bak scheelt ook nog eens gewicht. Win/win, toch?

Niet alleen heeft nog niemand zich gewaagd aan een ‘gated’ 458, het is überhaupt de enige 458 ter wereld met een handbak. Een zeer uniek project en de jongens lijken te weten wat ze aan het doen zijn, dus qua afwerking zit het ook snor. Stay tuned, binnenkort onthullen ze de complete auto. Hier alvast een voorproefje.