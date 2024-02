Microcars test: van 9 tot 23.000 euro

De komst van de Microlino maakte ons nieuwsgierig, tijd voor een test met 45km en 90km/u auto’s.

Waarom hebben jullie in hemelsnaam deze 4 ‘auto’s’ naar de redactie gehaald en er een video mee gemaakt? Ten eerste omdat we dit nog nooit gedaan hadden. En ten tweede, met de komst van de Microlino op de Nederlandse markt waren we benieuwd hoe dat precies zat met de (rijbewijs) regels rondom deze guitige nieuwkomer.

45km auto’s op hoofdlijnen

Het is je vergeven wanneer je niet precies de regelgeving helder op het netvlies hebt rondom 45km auto’s. We zetten het puntsgewijs nog even op een rij voor je.

45km auto’s of ‘brommobielen’ zitten in de L6 categorie (maximaal 350 kg met een motor die maximaal 4kW levert)

Hiervoor moet je het AM (50cc/scooter) rijbewijs hebben, daar vallen 45km auto’s onder.

Je kunt OOK lessen en afrijden met een 45km auto, dat heet het AM4 rijbewijs, je mag dan NIET op een scooter rijden.

Je moet minimaal 16 jaar zijn om dit rijbewijs te bezitten.

Je mag er slechts met 2 personen in zitten.

Er is geen gezondheidsverklaring nodig voor een AM rijbewijs, dus als je door ouderdom bijvoorbeeld de ogentest niet haalt, dan pakken ze je autorijbewijs B af, maar niet je AM rijbewijs

Als je rijbewijs ingetrokken is voor bijvoorbeeld een alcoholovertreding, dan is ook je AM rijbewijs ingetrokken.

Je betaalt geen wegenbelasting voor een 45km auto.

Parkeren doe je in een parkeervak en daarvoor moet je gewoon betalen, niet op de stoep zetten dus.

45km auto’s zijn ‘langzaam verkeer’, dus overal waar je een bord ziet ‘gesloten voor langzaam verkeer’, mag je ook met je 45km auto niet rijden

Je mag NIET op het fietspad rijden met een 45km auto

Je mag binnen de bebouwde kom 45km/u rijden tenzij anders staat aangegeven.

Dus de toepassing van een 45km auto is daarmee al duidelijk. Die rij je wanneer je OF nog geen 18 bent, OF geen rijbewijs B (meer) hebt, OF wanneer je in Amsterdam woont en gewoon een extra parkeervergunning wilde.

Dat laatste moeten we even uitleggen.

Amsterdamse parkeerregeling voor 45km auto’s

In Amsterdam bestaat een proef die tot 1 juli 2024 duurt. Je kunt voor een emissieloze brommobiel (zoals de Opel Rocks Electric en de Ligier Myli) een vergunning aanvragen voor € 252,48 per half jaar. Deze vergunning stelt je in staat om overal in Amsterdam waar betaald parkeren geldt, te parkeren. Dus gewoon in de parkeervakken.

ls je de parkeertarieven in Amsterdam kent, dan weet je dat dit best een aantrekkelijk aanbod is. En ook over het toewijzen van de vergunningen werd niet moeilijk gedaan. Je kunt hem gewoon aanvragen naast de parkeervergunning voor je normale auto. Er was plek voor 3.000 vergunningen. In Amsterdam zelf is ook geen plek voor deze extra 3.000 microcars, maar daar malen ze niet om op het stadshuis.

Hoe het na 1 juli verder gaat weet nog niemand… De Silence 90 km/u en de Microlino komen dus NIET in aanmerking voor deze regeling. Maar ze zouden er natuurlijk letterlijk en figuurlijk prima in passen.

Wat is de Microlino dan?

Ja, die Microlino, geinspireerd door de BMW Isetta, die weer afgeleid is van de Iso Isetta, maar dan nu elektrisch. Waar valt die dan onder? Nou de Microlino is een L7e voertuig. Een andere voertuigcategorie met zo zijn eigen bijzonderheden. Bedoelt voor quads passen zowel de Silence als de Microlino in deze categorie. Ook deze categorie leggen we even puntsgewijs voor je uit

Een L7e voertuig mag je rijden met een B rijbewijs, je moet minimaal 18 jaar oud zijn

Het voertuig mag maximaal 600kg wegen en een topsnelheid hebben van 90 km/u

Er geldt geen APK plicht voor L7e voertuigen

Je mag er slechts met 2 personen in zitten.

Het vermogen mag maximaal 15 kW bedragen

Je mag op alle wegen rijden waar een ‘normale’ auto ook mag rijden, ook op de snelweg dus.

Parkeren doe je in de normale parkeervakken, daar dien je ook gewoon voor te betalen

Je betaalt geen wegenbelasting voor een L7E voertuig. Hoe dit gaat veranderen in 2025 is nog niet duidelijk.

Een L7E voertuig komt NIET in aanmerking voor de EV subsidie voor particulieren (SEPP)

Zaken rondom bijtelling zijn nog niet helder. Zowel Microlino als Silence Nederland gaven aan dat je hiervoor in overleg moet met je boekhouder. Ja, dat is inderdaad geen bevredigend antwoord.

Grof gezegd zijn er behalve de hogere topsnelheid dus weinig voordelen van een L7E (Microlino / Silence 90 km) boven een L6 (Opel Rocks Electric, Ligier Myli). Tenzij steden als Amsterdam ze opnemen op lijst van ‘brave voertuigen’ waar vooral de fiets op prijkt tot op heden.

Waar hebben we mee gereden?

4 modellen hadden we in test, zoals gezegd 2x een 45km exemplaar en 2x een 90km exemplaar. We beginnen met de 45km exemplaren.

OPEL ROCKS ELECTRIC

Categorie: L6e

Rijbewijs: AM (bromfiets)

Topsnelheid: 45 km/u

Rijbereik (volgens WMTC-methode): 75 km met batterij van 5,4 kWh

Prijs: vanaf 8.699 euro, inclusief btw

LIGIER MYLI

Categorie: L6e

Rijbewijs: AM (bromfiets)

Topsnelheid: 45 km/u

Rijbereik (volgens WMTC-methode): 63 km met batterij van 4,1 kWh, 123 km met batterij van 8,3 kWh en 192 km met batterij van 12,1 kWh (ons testmodel)

(ons testmodel) Prijs: van 14.495 tot 23.420 (ons testmodel) inclusief btw

De Silence S04 90km/u die we in test hadden is ook leverbaar in een 45km uitvoering. het formaat is identiek. Alleen batterij en motor hebben een andere output.

SILENCE S04

Categorie: L6e of L7e

Rijbewijs: AM (motorfiets) of B (auto)

Topsnelheid: 45 of 90 km/u

Rijbereik (volgens WMTC-methode): 45 km/u-versie: 175 km met batterij van 11,2 kWh, 90 km/u-versie: 149 km met batterij van 11,2 kWh

Prijs: van 15.999 tot 16.999 euro, inclusief btw

MICROLINO

Categorie: L7e

Rijbewijs: B (auto)

Topsnelheid: 90 km/u

Rijbereik (volgens WMTC-methode): 91 km met batterij van 6 kWh, 177 km met batterij van 10,5 kWh en 230 km met batterij van 10,5 kWh

Prijs: van 17.990 tot 22.990 euro (ons testexemplaar), inclusief btw

Ontworpen in Zürich, geproduceerd in Turijn met 80% Europese onderdelen

Ervaringen?

Bekijk vooral de video waarin we allevier de modellen aan de tand voelen. De weergoden waren ons niet direct heel gunstig gezind omdat we tijdens onze testrit te maken kregen met winterse buien. Dan blijkt dat de gewichtslimiet voor deze modellen er voor zorgt dat zaken als ABS en tractiecontrole niet standaard (kunnen) zijn.

Opletten dus bij echt natte/gladde omstandigheden, maar dat geldt ook voor alternatieven als de e-bike en de scooter. We zaten tenminste droog.

De klimaatregeling is wel een punt waarop de modellen zich onderscheiden ten opzichte van elkaar. De Opel is veruit de goedkoopste in deze test, deze zetels zijn ook spartaans in vergelijking met de andere modellen. En ook de verwarming/ventilatie heeft het zwaar bij vochtige weersomstandigheden. Je moet alles vol aan zetten en eigenlijk ook de raampjes opklappen om nog enigszins naar buiten te kunnen kijken. Iets om beducht op te zijn.

De Ligier heeft zelfs airco en stoelverwarming, dus daar zit je het meest comfortabel van de vier. In de Microlino is het voor lange mensen sowieso wat schipperen qua ruimte en in en uitstappen en kan je eigenlijk als je formaat Wouter en Martijn bent niet met 2 personen naast elkaar zitten. De ventilatie moet ook goed aan de bak om de ramen droog te houden aan de binnenkant.

Qua range mag je van de 45km auto’s het meest verwachten van de Ligier. 100KM moet lukken, dat haal je met de Opel helaas niet. Daar is het echt klaar na zo’n 50-70km, afhankelijk van de temperatuur.

De Silence heeft zowel in 45 als in 90km uitvoering een noviteit, je kunt namelijk de accu’s uit de auto halen en ze met een ingebouwd rolsysteem brengen naar de plek waar je ze wilt opladen. Zowel links als rechts zit een accu en ze worden tegelijk opgeladen en ontladen tijdens het rijden. Dezelfde accu vind je overigens ook terug in de Silence Motorscooters waar Wouter in Barcelona al eens op reed.

Nu zijn jullie natuurlijk ook benieuwd of we met deze modellen de snelweg op zijn gegaan. Het antwoord is ja. Een paar tripjes over de A20 met de Microlino verliepen prima. Je moet er rekening mee houden dat je de snelheid hebt van een vrachtwagen maar niet het formaat. De Microlino reageert niet heel schichtig op ’topsnelheid’ op wind of stuurinput. Vergelijk het met een eerste generatie Smart op de snelweg. Daar moest je ook niet teveel aan je stuur zitten.

De Silence vertoont een vergelijkbaar stuurkarakter, alleen roept deze door zijn ’45km look’ meer vragende blikken op van medebestuurders. En naast die blikken ook wel wat lichtsignalen en toeters en vingers die wezen naar voorhoofden… In de Microlino krijg je vooral opgestoken duimpjes.

Zoals gezegd, kijk vooral de video voor onze bevindingen. Hier sluiten we af met: duidelijk voor wie een 45km geschikt is. De 90km/u Microlino heeft voor mensen die erin passen de gunfactor. Overige L7e voertuigen zullen naar onze mening toch nog wel geholpen moeten worden door (lokale) overheden voordat we ze echt regelmatig op straat tegen gaan komen.