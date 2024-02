Zo duur is de BMW Z4 met handbak

Je moet er wel wat voor over hebben, als je nog een echte purist wil zijn.

De BMW Z4 is vandaag de dag een tamelijk uniek aanbod. De direct concurrenten – de Mercedes SLK/SLC en de Audi TT – zijn ons helaas ontvallen. De roadster lijkt dus een uitstervend ras. Een handgeschakelde roadster is dat zeker. Toch komt BMW nog met een handgeschakelde versie van de Z4, zoals we woensdag al konden melden.

Dat was natuurlijk heuglijk nieuws, maar er is ook slecht nieuws. Je moet namelijk meteen de duurste versie van de Z4 nemen. Nu is het geen straf om voor de M40i te moeten kiezen, maar je zit ook nog vast aan een Pure Impulse-pakket.

Het Pure Impulse-pakket omvat de Shadow Line-trim, zwarte spiegelkappen, rode remklauwen, LM-dubbelspaaks velgen in 19 en 20 inch, de kleur Frozen Deep Green en cognac leder. Op zich niet verkeerd, maar als je bijvoorbeeld geen Shadow Line wil krijg je dus ook geen handbak.

Door dit alles loopt de vanafprijs flink op: voor een handgeschakelde Z4 moet je minstens €110.033 betalen. Dat is toch even slikken… De Z4 met handbak is daarmee bijna €16.000 duurder dan de Z4 M40i met automaat. Wat ook al geen koopje is.

Het Pure Impulse-pakket kun je overigens nog wel aanpassen naar je eigen smaak. Ondergetekende heeft bijvoorbeeld het matte groen (Frozen Deep Green) vervangen door metallic groen (Sanremo Grun Metallic) en de diamond k*t cut velgen omgewisseld voor velgen in grijs/zilver.

Concurrentie

We noemden al de concurrenten die weggevallen zijn, maar er is nog één rivaal overgebleven: de Porsche 718 Boxster. Die is weliswaar volgens een heel ander recept gebouwd, maar desondanks is het een directe concurrent.

De Boxster (standaard met handbak) is nog een fractie duurder, met een vanafprijs van €113.517. En dan heb je een kale Boxster met een viercilinder. Als je een Boxster met zescilinder wil moet je de GTS hebben, en dan zit je meteen op €160.459. Vergeleken met de concurrentie valt de prijs van de Z4 dus nog mee…

Zelf een (handgeschakelde) Z4 samenstellen kun nú in de configurator.