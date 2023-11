Video: Volkswagen Polo GTI 25 kost 50.000 euro en is heerlijk

Kunnen we voorbij die prijs kijken? Ja, dat kunnen we!

We lieten jullie al eerder weten hoe ongelofelijk duur de Volkswagen Polo GTI 25 is voor een Volkswagen Polo GTI. Zeker als je bedenkt dat dit model ooit verkrijgbaar was voor een dikke € 30.000. Maar inmiddels is een ‘gewone’ Polo GTI ook € 43.000.

Dus wat krijg je voor die kleine € 7.000 extra? We leggen het je allemaal uit in de video. Mocht je denken na het zien van de video: ik hoef hem nog steeds niet. Dan is dat helemaal niet erg, want alle 25 exemplaren die voor Nederland beschikbaar zijn, zijn allemaal al vergeven.

Benieuwd naar de laatste keer dat we met de Volkswagen Polo GTI reden? Check hier de Polo GTI rijtest.