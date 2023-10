De bubble car is terug: dit kost de Microlino

De volledig elektrische Microlino brengt de bubble car terug naar Nederland. Binnenkort rijdt de tweezitter rond in de stad en net daarbuiten.

Toyota importeur Louwman kondigde begin juni al aan dat de 100 jarige jubilaris de bubble car terug ging brengen op de Nederlandse weg. Veel was toen nog niet bekend, maar deze vrijdagmiddag plofte daar alle details in onze digitale mailbox.

Bubble car

Allereerst even de bubble car. Hoe zat dat ook alweer? Na de tweede wereldoorlog was er overal gebrek aan en dus kwamen er superkleine autootjes op de markt die voor mobiliteit moesten zorgen. De bekendste is misschien nog wel de BMW Isetta. Qua veiligheid en praktische bruikbaarheid kun je discussiëren over het idee, maar het maakte de mensch in ieder geval mobiel zo na WOII.

Deze Microlino is duidelijk geïnspireerd op deze bubble cars en schaamt zich daar niet voor. Ten opzicht van die BMW Isetta (hier rechts op de foto) heeft ie wel een wiel meer en is ie volledig elektrisch, maar je ziet het verwantschap.

Zo zien we veel vormen terug, het formaat uiteraard, maar ook het portier is op dezelfde plek te vinden als bij de klassieker van BMW.

Wat kost dat dan?

De Microlino komt uit Zwitserland en wordt gebouwd in Italië. Het is geen auto maar ontwikkeld als een oplossing tussen een scooter en een auto. Dat betekent dat het karretje een topsnelheid heeft van 90 kilometer per uur en bedoeld is voor de stad en de directe periferie.

Je hebt dus wel een B-rijbewijs nodig om er in te mogen rijden. Maar goed, dan kun je wel in elk gaatje parkeren (haaks op de stoep anders kom je er niet uit) en rij je volledig elektrisch.

De grote vraag is natuurlijk wat dat dan mag kosten. De prijs voor de Microlino die de Koninklijke Louwman Group hanteert voor deze volledig elektrische tweezits bubble car is minimaal 17.990 euro. Dat lijkt een klap geld als je denkt dat je voor 16.990 euro een Mitsubishi Spacestar koopt. En daar mag je wel mee op de snelweg.

Volledig elektrisch

Maar goed, die rijdt natuurlijk op dinosap. Dit kleine EV-tje niet natuurlijk. Dan kun je voor concurrentie bijvoorbeeld kijken naar de Opel Rocks Electric, die kost 8.699 euro, maar die mag dan weer maximaal 45 kilometer per uur, want dat is gewoon een brommer.

Specs Microlino

Geen auto dus, maar wel alles wat je nodig hebt volgens Microlino zelf dan. De ‘geen auto’ heeft een unibody zelfdragende carrosserie, weegt slechts 496 kilogram en heeft een bagageruimte van 230 liter. Waarmee die qua liters niet onderdoet voor de net genoemde Spacestar, al is dat wel een vierzitter.

Hij is er met drie verschillende batterijversies. De basisversie heeft een 6 kWh batterij en een actieradius van maximaal 90 kilometer. De versie met een 10,5 kWh batterij komt maximaal 177 kilometer ver en de grootste batterij is een 14 kWh exemplaar die die een rijbereik heeft van maximaal 230 kilometer. Maar dan hebben we het dus over een andere prijscategorie.

Opladen kan aan een ‘normale’ publieke laadpaal. In drie tot vier uur is de batterij dan volledig opgeladen. Wel afhankelijk van de batterijversie natuurlijk. Een 17 pk sterke elektromotor zorgt voor de aandrijving. In vijf tellen zit de Microlino op de 50 kilomter per uur en de top ligt dus op de eerder genoemde 90 kilometer per uur.

Light Electric Vehicle

Het is maar een klein karretje. hij is 2.519 mm lang, 1.473 mm breed en 1.501 mm hoog. Omdat ie zo licht is valt de Microlino in de voertuigcategorie L7e (Light Electric Vehicle). Dat betekent onder andere een lagere verzekeringspremie en mogelijkheden voor de MIA (milieu-investeringsaftrek).

Uitvoeringen en prijs Microlino

Bestellen kan vanaf 1 november 2023, leveringen starten dan in januari 2024. De instapper is de Microlino Urban vanaf 17.990 euro. Standaard voorzien van schijfremmen voor en achter, achterruitverwarming en Continental banden rondom de 13 inch wielen. Elke kleur is leverbaar voor de Urban, als je maar kiest uit wit of oranje. Zonnedakje staat op de optielijst.

Daarboven in het aanbod de Microlino Dolce. Waar de Urban er alleen is met de 6 kWh batterij is de Dolce er ook met de 10,5 kWh variant (meerprijs 2.000 euro) en de 14 kWh batterij (meerprijs 3.500 euro). De prijs van de Microlino Dolce is minimaal 19.990 euro. Dan krijg je wel standaard een zonnedak en vegan lederen bekleding. Vijf kleuren om uit te kiezen, waarvan drie mogelijk met een wit dak.

Topmodel is de Microlino Competizione. Qua uitrusting te vergelijken met de Dolce. De basisbatterij is niet te bestellen op deze variant en de buitenkant is extra sportief aangekleed met verchroomde details en een matte exterieurkleur in het zwart, groen, grijs of blauw. De Competizione kost je minimaal 21.990 euro.

Bestellen kan natuurlijk lekker online of bij een aantal vestigingen van Louwman. Zelf samenstellen kan ook, want de configurator is ook online.