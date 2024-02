BREEK: dit is de gloednieuwe Williams FW46

De gloednieuwe FW46 moet de stijgende lijn voort zetten.

Als er een team is dat uit een diep is geklommen, dan is het Williams wel. Nu ging het al langer beetje bij beetje slechter met het team uit Grove, maar konden de Mercedes-Benz motoren een hele hoop verbloemen.

Het absolute dieptepunt was 2018, toen Paddy Lowe een absolute mispeer had ontworpen en Robert Kubica iets aan snelheid tekort kwam. Het team haalde dat jaar 1 punt, toevallig Kubica die van P12 naar P10 opschoof na twee diskwalificaties bij de GP van Duitsland (die Verstappen inderdaad op magistrale wijze won).

Williams FW46

Enfin, sindsdien maakt het team progressie. Afgelopen jaar verving James Vowles (van Mercedes) Jost Capito en zet die stijging gestaag voort. Het afgelopen seizoen haalde Williams maar liefst 28 punten, waarvan 27 van Alexander Albon. Daarmee was Williams zevende dat seizoen, voor AlphaTauri en achter Alpine.

Dit jaar moet het nog beter gaan en wel met deze auto, de FW46. Nog altijd worden de Formule 1-auto’s vernoemd naar Frank Williams, de oprichter van het F1-team. We hebben nog geen persmap van Williams ontvangen met de specificaties. Dus de 0-100 km/u tijd, topsnelheid, pk’s en Nm’s kunnen we niet mede delen. Ook de rondetijd op de Nordschleife weten we niet.

Coureurs

Wel weten we erin gaan rijden: Alexander Albon en Logan Sargeant. Albon heeft zich ontpopt als onbetwiste teamleider. Sargeant lijkt slechter dan dat ‘ie is. Tegenwoordig komt het nauwelijks voor dat een coureur gelijk snel is in de F1.

Zoals je kunt zien is de Livery voor dit seizoen ook anders. De auto’s zijn nog altijd zwart met blauw. De rood-witte striping is een hoedtik aan de FW10 (Mansell) en de FW19 van Villeneuve. Ook is er een nieuwe sponsor: Komatsu.

De Williams FW46 is de tweede auto die onthuld is. vorige week konden we al kennis maken met de Haas voor volgend jaar: de VF-24. Met deze onthullingen zijn de kleurstellingen en sponsoren het belangrijkst. Het zal niet de eerste keer zijn dat een team toch met een compleet andere auto de testfase ingaat.