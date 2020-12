Mijlpaal voor G-Klasse van Mercedes bereikt - Autoblog.nl

De Mercedes-Benz G-Klasse heeft een belangrijke mijlpaal bereikt.

Het is een van de meest iconische auto’s die nu nog nieuw wordt gebouwd. We hebben het uiteraard over de Mercedes-Benz G-Klasse. De Gelaendewagen van Mercedes is een oprechte terreinwagen in de wereld van faux-sportieve crossovers. Althans, als je de juiste uitvoering neemt, uiteraard.

Belangrijke mijlpaal G-Klasse

Op dit moment heeft de Mercedes G-Klasse een mijlpaal bereikt. Sinds 1979 zijn er meer dan 400.000 exemplaren van gebouwd. Onlangs liep in het Oostenrijkse Graz bij Magna-Steyr de 400.000ste exemplaar van de band. Het ging in dit geval om een Mercedes G400d in het donkerrood. Een uitvoering zoals je ‘m hoort te bestellen: niet als AMG, maar wel in een fraaie kleur.

De Mercedes G-Klasse is in alle jaren wel veranderd. De auto begon zijn carriere in 1979 als tauwe terreinwagen voor het zware werk. De auto werd ontwikkeld voor profesionele toepassingen alsmede het leger. Pas in de jaren ’90 werd de Mercedes G-Klasse een heel stuk luxer. Deze hebben ook een andere modelcode. De originele G-Klasse had de modelcode W460.

Luxe versie (W463), W460 wordt W461

In 1991 kwam met de 500 GE er een luxe versie, de W463. Dat is de modellijn die je op dit moment nog aantreft in de showrooms en in de PC Hooftstraat. De G-Klasse W460 bleef tot 1991 in productie en werd opgevolgd door de G-Klasse W461. Dat is de échte G-Klasse voor het zware werk. Deze zien we af en toe voorbij komen onder noemer Mercedes G-Klasse ‘Professional‘. Deze is stilletjes in 2019 uit productie genomen.

Volgende mijlpaal G-Klasse

De Mercedes-Benz G-Klasse beleeft een behoorlijke opleving. De auto is al jarenlang mateloos populair. Met name de luxere en duurdere AMG-uitvoeringen zijn niet aan te slepen. Met die uitvoering bereikte de G-Klasse al meerdere malen een mijlpaal.

U zegt G-Klasse dit jaar, dan zeggen wij: prutsers in G-Klasses, daar hebben we er zeker twee van gehad. Als eerste de NL-strand-drift-gone-wrong:

Maar vervolgens hadden we natuurlijk ook nog deze epische sneeuwdrift..