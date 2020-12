Autojunk Foto van de Maand - november 2020 - Autoblog.nl

Veel supercars en klassiekers zullen al in de winterstalling staan, maar gelukkig kun je met terreinwagens ook fraaie plaatjes schieten. Dat bewijzen de foto’s uit de top drie van deze maand!

De winter staat om de hoek en naar het schijnt is er ook een pandemie gaande. Dat zijn dus niet de ideale omstandigheden voor autofotografen en spotters. Gelukkig hebben er toch nog aardig wat Autoblog-lezers de kans gehad om leuke wagens voor hun lens te krijgen. Ook deze maand lichten we weer de beste drie foto’s uit. De selectie is tot stand gekomen met behulp van de man die vorige maand won met een prachtige foto van een F40: @lenny98, in het echte leven ook wel bekend als Lennard Laar.

We trappen af met een echte all-seasonauto: de G-Klasse. Deze auto heeft geen winterslaap nodig. Dit exemplaar heeft desondanks wel een zomers kleurtje. Het gaat hier namelijk om een Crazy Color Edition. De G 63 AMG kan de kleur Solar Beam Yellow heel goed hebben en het maakt hem bovendien extra fotogeniek. Sebastiaan Doyer (@scdoyerphotography) maakte daar optimaal gebruik van.

Een van de voornaamste redenen dat deze foto een plekje in de top drie verdient is de locatie. Sebastiaan heeft namelijk een zeer passend decor weten te vinden, dat uitstekend aansluit op het werkpaard-karakter van de Geländewagen. Ook kleurt de auto mooi bij de kranen. De achtergrond is vrij druk, maar dankzij de ‘Crazy Color’ weet de G-Klasse toch de aandacht vast te houden. De lijnen in de uitgekiende compositie zorgen er ook voor dat je oog telkens weer bij de ster van de foto – de G-Klasse – uitkomt.

Helaas was Lennard niet even enthousiast als wij. Meer dan een derde plaats zit er daarom niet in. “Waar ik op afknap is de bewerking,” aldus Lennard. “Ik vind het allemaal net iets too much, zoals bijvoorbeeld het harde contrast.” Desondanks vond hij het een mooie foto. “Erg gave locatie om zo’n auto te fotograferen. Qua compositie ook geslaagd.”

Iets meer dan een jaar geleden verraste Ferrari vriend en vijand met een zeer cleane en stijlvolle auto: de Roma. Rondom deze auto hangt een andere sfeer dan om de meer hardcore modellen van het merk. Casper en Sebastiaan (andere Casper en andere Sebastiaan) wisten deze sfeer prachtig te vangen. Daarvoor hoefden ze niet eens naar Italië.

In plaats daarvan trokken @twinphotographys gewapend met hun camera naar onze hoofdstad. Daar schoten ze een heleboel een fraaie plaatjes, maar we hebben gekozen voor deze foto bij de Bijenkorf. De klassieke architectuur sluit perfect aan op de klassieke lijnen van de Roma. Zowel wel vaker weten Casper en Sebastiaan zich te onderscheiden met de bewerking van de kleuren, die voor precies de juiste sfeer zorgt. De reflectie van de koplamp op de stenen en de photobomb van de duif maken de foto nog net iets interessanter.

Lennard was ook lovend over deze foto (en de rest van de reeks): “Deze hele serie klopt gewoon, fantastische sfeer. Prachtig gebruik gemaakt van het licht en de locatie. Ook komen de sierlijke lijnen van de Roma er goed uit op deze foto en de bewerking maakt het af. Enige kritiekpuntje is dat de foto net niet helemaal recht lijkt te staan.”

Terreinwagens zien we niet vaak in deze rubriek, maar deze maand hebben we er gewoon twee. Het zal de tijd van het jaar wel zijn. De nieuwe Land Rover Defender zullen we ongetwijfeld minder vaak in de modder zien dan zijn voorganger, maar dit exemplaar was gelukkig niet bang om vies te worden.

Het bracht misschien wat extra schoonmaakwerk met zich mee, maar het levert Bas Fransen wel de titel Foto van de Maand op. Hij wist de nieuwe Defender namelijk spectaculair vast te leggen. Bas drukte op het juiste moment af, met een vette actiefoto als resultaat. Een vieze Defender die de modder metershoog de lucht in gooit: zo zien we het graag!

Lennard had eigenlijk een lichte voorkeur voor de Roma, maar het was een close call: “deze foto is ook fantastisch.” Zijn oordeel luidde: “Heel scherp en vol met actie. Dit is waar een Defender voor bedoeld is.” Bas Fransen is dus de winnaar van deze maand en we verwelkomen hem voor de laatste Foto van de Maand van 2020 graag als gastjurylid.

Foto van de Maand-kalender

Jullie hebben het wellicht al voorbij zien komen: de Foto’s van de Maand van het afgelopen jaar zijn niet langer alleen online te bewonderen, maar ook op papier. We hebben ze namelijk gebundeld in een mooie kalender – al zeggen we het zelf – voor 2021. Als je geïnteresseerd bent in leuke muurdecoratie voor mannen: je kunt de kalender vinden in de Autoblog Shop! Als je vandaag bestelt kunnen we hem nog voor de kerstvakantie versturen.