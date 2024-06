Deze 9 auto’s kregen meerdere facelifts

We ijken naar auto’ die meerdere facelifts hebben gekregen.

Afgelopen week was het dan zover. Mini trok het doek van de vijfdeurs Cooper! Zoals je weet is de benaming Cooper nu niet voor een uitvoering, maar voor de hatchback-modellen. Eigenlijk zoals iedereen altijd het al toepaste.

De Mini vijfdeurs is meer van hetzelfde. Dat zeggen we weleens vaker, maar nu is het letterlijk het geval. De vijfdeurs Mini (F66) lijkt weliswaar heel erg op de nieuwe Mini-modellen, maar eigenlijk is het model stokoud.

Dat zette ons aan het denken? Welke modellen kregen een facelift te veel? Welke modellen kregen meerdere facelifts? Een keertje een model straktrekken kan geen kwaad en een extra update misschien ook niet, maar soms kun je te ver gaan.

Mercedes-Benz CLC (C203)

2008-2011

Met de Mercedes-Benz A-Klasse kreeg Das Haus niet echt de gewenste aansluiting in het A-segment. Waar de jonge, hippe en urban mensjes wegreden in een Audi A3 of een dikke Golf, appelleerde de A-Klasse aan de wat oudere jongere. Eentje die de hoge instap en gebrek aan rijdynamische kwaliteiten wel combineren. De C-Klasse Sportcoupé exact volgens hetzelfde recept gemaakt als de 3 Serie Compact.

Dus een D-segment platform met een compact koetsje erop. In 2008 had Mercedes C-Klasse Sportcoupé eigenlijk uit zijn lijden moeten verlossen, maar dat deden ze niet. Er kwam een facelift op waardoor die leek op de nieuwe W204 generatie van de C-klasse. Maar als je erin stapte, zag je direct dat dat niet het geval was. Ook stuurde de CLC minder goed dan de nieuwe C. Eerlijk is eerlijk, het model ziet er zeker in een leu kleurtje met AMG-paket nog altijd tof uit.

Lexus LS (XF40)

2012-2017

Lexus was in 2006 een enorm braaf merk. Feilloze techniek, ultiem comfort en een exterieurdesign anoniemer dan een hulpbehoevende adolescent bij de Hitkrant. In 2006 kwam de eerste generatie op de markt. Het zag eruit als een gigantische Avensis. In 2009 kreeg de Lexus LS een keurige en voorspelbare facelift.

Helemaal niet mis mee: iets andere lampen, bumpertje, wat extra chroom: dikke prima. Maar ja, dit soort modellen zijn geen hardlopers dus moeten ze iets langer mee gaan. Het probleem was dat Lexus in 2012 ineens een heel hip, excentriek en gewaagd merk was geworden. De LS paste daar totaal niet bij, als Anthony Hopkins met een Mohawk.

Saab 9-5 (YS3E)

2005-2010

Bij Saab vinden we het niet heel erg dat er meerdere facelifts waren. Het was de enige manier om enigszins competitief te zijn. De eerste 9-5 arriveerde in 1997 en in 2001 kreeg deze een zeer geslaagde opfrisbeurt. Dermate geslaagd dat een groot gedeelte van de clientèle overstapte naar het faceliftmodel. Deze versie moest het uitzingen tot 2005. Normaliter is het dan al lang tijd voor een compleet nieuwe generatie, maar daar wilde General Motors niets van weten.

Dus kreeg de 9-5 andermaal een nieuwe facelift. Het probleem was dat ze een (veel) modernere vormtaal erop boetseerden. Het eindresultaat was dan ook zeer, eh, tja, eng. Het voordeel was wel dat de 9-5 tot 2010 in productie kon blijven en klanten nog een eer over konden stappen naar een Saab. Ze zien er overigens niet uit, maar deze Dame Edna-generatie is technisch gezien wel de beste. Tip: elke 2.3 liter met turbo, graag.

Alfa Romeo 156 (932)

2003 – 2005

Het is misschien wel de mooiste vierdeurs sedan ooit gebouwd. De Alfa Romeo 156 is een absoluut kunstwerk dat toevallig een D-segment auto was dat in grote aantallen gebouwd werd. Nu was het ook nog eens een waanzinnig puike automobiel. Eentje die nog best populair was. Ging je voor een kale 316i Compact met Blaupunkt-radio en wieldoppen of een fraaie 156 met teledial-velgen, een houten stuurwiel en rood lederen bekleding?

De eerste echte facelift in 2002 was een zeer subtiele, waarbij het interieur werd opgefrist en het uiterlijk licht aangepast werd. De tweede facelift in 2003 was minder geslaagd. Giugiaro kreeg de opdracht om het moderner te maken en op zich lukt dat ook, maar elk lijntje dat anders was ten opzichte van het origineel, was minder. Gelukkig trok Alfa Romeo twee jaar later de stekker eruit en kram de mooiere Alfa 159 op de markt. De 156 bleef als Crosswagon overigens nog tot 2007 in de showrooms stof verzamelen!

Peugeot 406 Coupé

2003 – 2005

Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat ze bij Peugeot gingen van de mooiste auto’s in hun klasse naar absolute gedrochten. Natuurlijk is voorgaande zin wat overdreven voor komisch effect, maar er schuilt een vorm van waarheid in. De Peugeot 406 is een van de mooiste auto’s ooit gemaakt. Deze bleef lange tijd ongewijzigd in productie. Er was nooit echt een facelift, maar de 406 kreeg nieuwe kleuren, wielen, wat verbeteringen in het interieur en zelfs een heuse dieselmotor.

In 2003 liep de 406 op zijn einde. In de showroom begonnen de grilles en bumpers van Peugeot telkens groter te worden. Met de echte facelift in 2003 kreeg de 406 dan ein-de-lijk een echte make-over, maar niet een goede. De neus was te bol en de grile VEEEEEEL te groot. Alsof het ding de hele dag plankton moest binnenharken. In 2005 werd de auto opgevolgd door de 407 Coupé.

Ferrari 512M

1994 – 1996

Bij Ferrari nemen ze graag tijd voor hun auto’s en komen meerdere facelifts vaker voor. Het is volkomen normaal dat een model twee facelifts krijgt. Denk aan de 458 Italia dat de 488 GTB werd en later de F8. De Ferrari Testarossa kwam in 1984 op de markt en was bijna direct een icoon, mede geholpen door Miami Vice. De Testarossa bleef LANG in productie. Pas in 1991 kwam er een opvolger en dat was eigenlijk een facelift. De Ferrari 512 TR had iets modernere lampen. Het ging fout in 1994.

Ferrari had namelijk de opvolger van de 512 TR (de Maranello) nog niet af. De 512 M lijkt een heel stuk moderner als je kijkt naar de detailfoto’s. Modernere kop[lampen, velgen, grille en achterlichten. Maar jongens jongens, het totaal was nog altijd een Testarossa. De kenmerkende louvres in de deuren, die fraaie dikke C-stijl, de algehele proporties: dit was een Testarossa met een hele hoop make-up.

Rover 45

2004 – 2005

We gaan terug naar 1995. Dit waren goede jaren van Rover. Rover maakte chique wagens, iets boven de middenklassers, maar iets onder de premiummerken. De Rover 400 is in technisch opzicht eigenlijk een Honda Domani, een sedan-versie van de Civic. Deze stamde al uit 1992.

De 400 kwam in 1995 op de markt en kreeg in 1999 een flinke facelift. Logish, want met de nieuwe neus liep deze keurig in de pas met de nieuwste telg uit de Rover-familie, de 75. Om qua naam in de pas te lopen werd de Rover 400 de Rover 45. In 2004 werd het model andermaal gefacelift. Nog altijd waren er de vroege jaren ’90-wortels (zeker bij het interieur), terwijl de concurrentie bestond uit de Seat Leon (tweede generatie) en de Ford Focus.

Volkswagen Phaeton

2009 – 2016

Ah, de Phaeton. Die kreeg ook meerdere facelifts. Net als de Lexus is dat zo’n auto die je koopt om te genieten, niet om te pochen met de bedragen de maandelijks worden aangevuld op je bankrekeningen. De Phaeton was altijd een heel erg incognito auto. Fraai, doch ingetogen.

Natuurlijk verkocht het model lang niet goed genoeg en was deze gedoemd te mislukken. In 2007 kreeg het model een subtiele facelift en sloeg de auto nog niet aan. Daarom kwam er eind 2009 NOG een facelift, eentje die wat radicaler was. Geen haan die er naar kraaide, overigens. In 2015 kreeg de Phaeton NOG een straktrekbeurt, ditmaal alleen voor de Chinese markt. Anno 2024 zijn het geweldige occasions. Dat dan weer wel!