Na een ‘Mijn Auto’ sessie met de Mégane R.S. 280 van vader Willem, dit keer de Twingo R.S. van zoon Melvin.

In deze Mijn Auto een Renault Twingo R.S. En niet zomaar eentje. Dit is namelijk een gelimiteerde Red Bull Edition! Eerder reden we al met de Mégane R.S. 280 van Willem, de vader van Melvin. Die video kun je hieronder bekijken.