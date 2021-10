Speciale Twingo laadt je smartphone op

Nu wil jij ook zo’n speciale Twingo, nietwaar?

Het is een opmerkelijk verhaal met de Renault Twingo. Het begon ooit als een van de meest revolutionaire auto’s van zijn tijd. Een kleine, compacte, veilige, handige, praktische en spotgoedkope auto met meer charme dan een vrijgezelle barman in Rimini.

Gek genoeg is het de tweede generatie Twingo die in Nederland het meest populair bleek. Mede dankzij een bijtellingsvriendelijke dieselversie kon je ze spotgoedkoop rijden. In 2011 en 2012 werden er bijna 35.000 stuks van verkocht.

In dat licht bezien komt de huidige generatie er wat bekaaid vanaf. Het is nu zeker geen slechte wagen (integendeel!), maar een compleet ander type auto. De derde generatie Twingo is ontwikkeld in samenwerking met Smart, vandaar ook de motor op de achteras en achterwielaandrijving. Op dit moment kun je kiezen uit een Twingo ‘SCe’ (benzine) of een Twingo E-Tech (elektrisch).

Urban Night

Speciaal voor die laatste uitvoering heeft Renault een speciaaltje, of een ‘Serie Limitee’ zoals die Fransen zo mooi kunnen zeggen. De naam van het apparaat: Urban Night. Dat is niet heel erg origineel, maar waarschijnlijk wordt het wel succesvol. De basis voor de Twingo Urban Night is de ‘Intens’, het op-één-na meest luxe aankledings-niveau. Specifiek voor dit model is de striping op de C-stijl, op het dak en achterportieren. Voor de laatste twee locaties dient extra geld betaalt te worden middels het Premium Pack.





Er is keuze uit drie kleuren: Blanc Cristal (wit), Blanc Quartz (ligtgrijs) of Noir Etoilé (zwart). Je kan de stickerset in een lichtere of donkere kleur kiezen. De logo’s van de Urban Night-uitvoering zijn zichtbaar op de instaplijsten, de rugleuning en op het dashboard. Niet om onaardig te doen, maar met alleen stickers wordt het lastig nieuwe klanten te vinden.

Uitrusting Speciale Twingo

Gelukkig krijg je ook het Easy Link-multimediasysteem met navigatie, Apple CarPlay, Android Auto, achteruitrijcamera draadloze laadfunctie voor je smartphone. Dan nog even de specificaties, mocht je die vergeten zijn. De elektromotor is goed voor 82 pk en 160 Nm. Daarmee sprint je in 12,6 seconden naar de 100 km/u. De top is begrensd op 135 km/u. De batterij is een bescheiden 22 kWh groot. De actieradius is volgens ene WL te P precies 190 km. Snelladen is niet mogelijk, maar met 22 kWh zit ‘ie alsnog relatief snel vol.











Dan is het natuurlijk de vraag: moet jij jouw leven completeren met zo’n speciale Twingo? Het is natuurlijk geen wezenlijk andere auto. Veel gaat afhangen van de prijs. Mocht je in de markt zijn voor een tweede auto voor erbij (of in de randstad wonen) dan kan het best een interessante aanbieding zijn. De Urban Night is typisch zo’n autootje waarmee de dealer net even wat makkelijker de koop rond kan maken.

Prijzen en beschikbaarheid worden op een later moment bekendgemaakt.