Koop ‘de goedkoopste auto ter wereld’ in Nederland

Ooit de goedkoopste auto ter wereld, en de prijs waarvoor hij nu op Marktplaats te koop staat is ook niet mis.

In Nederland kun je je als modaal gezin op zich een auto permitteren. Soms moet je niet de resultaten op ‘prijs – aflopend‘ zetten, maar het kan. Wij zijn namelijk relatief rijk. Ook al zie je dat niet meteen terug op je bankrekening.

Nog goedkoper

In landen als India is het namelijk lastiger om jezelf luxe te permitteren. Een auto kopen is voor een aanzienlijk deel van de bevolking niet weggelegd. Of het moet een zesdehands Hyundai Atos zijn. Of natuurlijk de Hindustan Ambassador die bijna 60 jaar in productie is geweest. Nee, het moet nóg simpeler en dus nog goedkoper. En zo werd de Tata Nano geboren.

Ook die is helaas dood, vanwege het feit dat een Ambassador toch goedkoper was, het ding onveilig was met je knieën als kreukelzone, het ding was traag, vervuilend, en zelfs brandgevaarlijk. De ‘auto voor het volk’ heeft van 2008 tot 2019 geleefd. In die tijd wist hij wel iets te bereiken waardoor de auto bekend werd: het was en is de goedkoopste nieuwe auto die ooit aangeboden is. Voor slechts 1.800 euro (omgerekend) kon je de auto bij de Tata-dealer kopen.

Tweedehands

Niet meer, dus als je levensmoe bent en/of een stukje autocult wil bezitten, moet je een tweedehandsje zoeken. Dat is in India vast te doen, maar in Nederland is het lastiger. Er zijn namelijk twee op Nederlands kenteken. Je hebt geluk: er staat er eentje te koop. Dubbel geluk: het is de dure versie.

Of nou ja, duur zoals dure wijn van de Lidl: als veel geld uitgeven je ding is zit je sowieso fout bij Tata. Ook deze Tata Nano CX waar de optielijst bestaat uit airconditioning en het einde van de optielijst. En je mag blij zijn met die airconditioning, want je hoeft maar naar het interieur te kijken om te ontdekken dat het allemaal niet zo veel soeps is.





Waarom dan?

Zoals gezegd, je moet gevoel voor humor hebben. 1.250 euro voor een auto uit 2012 is vrij duur, de rompslomp en kosten om de auto uit India te halen zijn compleet tegen het ideaalbeeld van de Nano. Ben je een liefhebber, maar dan van obscuur spul waarin je eigenlijk niet moet rijden, dan kun je je slag slaan op Marktplaats. We moeten eerlijk zijn: 1.250 euro, auto uit 2012, 32.000 km: dat ga je niet gauw ergens anders vinden. Misschien is dat maar goed ook.