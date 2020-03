F1 Simraces dit weekend: tijden en wat je moet weten

Mensen zitten opgesloten in huis met niks te doen behalve het internet helemaal leegtrekken. Misschien bieden F1 simraces uitkomst? Een bloemlezing van wat er dit weekend te begluren valt.

Het was zo gemeen. Maandenlang hadden we gewacht op eindelijk weer eens een F1 race op TV. Een nieuw seizoen met nieuwe hoop. Was het moment suprême eindelijk daar, ging het feest op het laatste moment potverdikke niet door. Een hard gelag voor de fans en organisatoren. Gelukkig hebben we het internet nog. Je kan natuurlijk de aandelenkoers van Netflix nog verder omhoog stuwen, of een paar interessante doorgaans kortere filmpjes kijken op andere websites. In de virtuele wereld kan je tegenwoordig bijna net zoveel lol beleven als in het echt, allegedly. Maar als racefan heb je eigenlijk die andere fix nodig, die van adrenaline en snelheid. Of dat tegenwoordig ook al online mogelijk is, kunnen we dit weekend eens onderzoeken. Gisteren vertelden je we immers al dat de Formule 1 het initiatief genomen heeft om met simraces op de proppen te komen.

Morgen staat het ‘officiële’ evenement van de F1 op de agenda, maar vandaag én maandag is er ook wat te beleven op de webz. Zoals we gewoon zijn te doen met de échte échte races, bij deze vast een bloemlezing van wanneer je met je device in de aanslag moet zitten voor de hete actie. Voor de duidelijkheid, we bedoelen met je ‘device‘ dan gewoon je laptop of tablet en dergelijke. Hoewel voor sommige fans…als Max wint…misschien? We oordelen niet. Enfin, we dwalen af, terug naar het onderwerp.

Evenement 1: de All Star Esports battle zonder Max Verstappen, vandaag om 18:00 op Ziggo Sport en Youtube Kanaal The Race

Deze epische race van vanavond staat in je TV gids als de ‘All Star Esports battle mét Max Verstappen’. De Nederlander heeft echter zojuist afgezegd, dus dat is een dompertje. Wat de race wel biedt is een serieus deelnemersveld van andere coureurs uit met name de Amerikaanse racerij. De IndyCar Series heeft immers ook Corona-pauze. Aan de virtuele start verschijnen bijvoorbeeld Simon Pagenaud, Felix Rosenqvist en mijn persoonlijke favoriet Juan Pablo Montoya. Daarnaast zal Nico Hulkenberg ook meedoen en gisteren stond Nêêrlans simrace-talent in bange dagen Rudolph van Buren op de startlijst. Of die laatste in navolging van Max ook afzegt, is nu even de vraag.

Gereden zal er worden op het ‘Indianapolis 2014′ circuit. Dat is de fameuze Brickyard met een stukje van het infield, maar net iets anders dan de layout die voor de F1 gebruikt werd. De auto’s zullen uit polygonen opgebouwde F3’s zijn. Als extra bonus zal niemand minder dan Jack Plooij de race voorzien van commentaar. We weten dus dat @rick-dos sowieso aan de buis gekluisterd zal zijn.

Evenement 2: Not The Bah GP, morgen om 19:00 op de Youtube en Twitch kanalen van Veloce Esports

Dit feestje rondom stream-held Lando Norris zal morgen te zien zijn voor het evenement van de F1 organisatie zelf. Een allegaartje van coureurs zal meedoen aan de race, waaronder Lando himself, Jean-Éric Vergne, Stoffel Vandoorne en Nicolas Latifi. Daarnaast zijn bekende en minder bekende beroemdheden uitgenodigd om deel te nemen zoals Thibaut Courtois, een golfer en wat professionele simracers. Spann0nd.

Evenement 3: Virtual Bahrain Grand Prix, morgen om 21:00 op de officiële Youtube, Twitch en Facebook kanalen van de Formule 1

Wat het main event moet worden, in ieder geval als het aan de F1 organisatie zelf ligt, is deze virtuele Grand Prix van Bahrein. Wie de deelnemers zijn wordt nog angstvallig stilgehouden, maar de bedoeling is dat er veel échte F1 coureurs deelnemen. Helaas zal Max Verstappen er daar niet eentje van zijn. Max is niet zo bekend met de game F1 2019 waar het evenement mee ‘verreden’ wordt en houdt er dezelfde strategie op na als mijn broertje vroeger met tafeltennis. Als ‘ie toch niet kan winnen, dan speelt ‘ie gewoon niet mee. Shots fayaaaaaaaaad!!1!

We zijn alvast benieuwd wie wel durft. Hoewel, heel veel te durven is er eigenlijk niet eens aan. Iedereen zal namelijk met dezelfde setup rijden en de nodige rijhulpen zijn toegestaan. De race zal gaan over een halve Grand Prix afstand op het circuit in Bahrein (28 ronden). Het spektakel zal volgens planning ongeveer anderhalf uur duren. Extra bonus: omdat we toch niks beters te doen hebben zullen wij zelf ook verslag proberen te doen van de race! Collega @willeme heeft de Borrel Bites al gekocht en de stoelen op de redactie staan al op anderhalve meter van elkaar. We zijn er dus klaar voor.

Evenement 4: Real Racers Never Quit-race, maandag 21:00 op de Youtube en Twitch kanalen van Team Redline

Op het laatste moment heeft Max Verstappen dus besloten om toch niet vanavond mee te doen aan de All Star Esports Battle met Jack Plooij. In plaats daarvan stapt hij maandag in zijn racestoeltje voor zijn TV om een evenement te doen van zijn Team Redline. Immers is dit een uitgelezen kans voor simracen om te shinen, dus waarom dan niet shinen met je eigen supporters. Behalve Max zal vast ook teammaatje Lando Norris meedoen aan dit evenement, maar voor de rest is er nog weinig over bekend.