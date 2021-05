Milde Cupra Leon nu eindelijk in productie - Autoblog.nl

Eindelijk voegt Cupra een milde Leon aan het gamma toe.

Soms wordt een auto geïntroduceerd, maar duurt het even voordat een fabrikant om ook daadwerkelijk gaat bouwen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. In de meeste gevallen wil een fabrikant eerst de dikste (en dus duurste) fabrikanten aan de man brengen. Daarna is het tijd voor de meer betaalbare versies.

Dat is ook het geval met deze Cupra Leon. In eerste instantie was daar een versie met 300 pk uit de 2.0 TSI. Vervolgens kwam daar de Cupra Leon e-Hybrid met plug-in hybride-aandrijving, goed voor 245 pk. Nu is het tijd voor de milde instap Cupra Leon.

245 pk en 370 Nm

Dat klinkt alsof het heel erg behelpen is, maar dat valt mee. Want je hebt alsnog een 2.0 TSI-motor onder de kap liggen. Deze turbomotor is goed voor 245 pk aan vermogen en 370 Nm aan trekkracht. Standaard is de deze motor gekoppeld aan een zeventraps DSG. Inderdaad, het is de aandrijflijn die we ook kennen uit de nieuwste iteratie van de Volkswagen Golf GTI.







Qua prestaties is er echt niets mis met deze warme Cupra Leon. Van 0-100 km/u accelereren duurt slechts 6,4 seconden. De topsnelheid bedraagt een begrensde 250 km/u. Zoals je kunt zien op de afbeeldingen is de auto voorzien van Britse platen.

Milde Cupra Leon nu pas in productie

De auto is voor dat land aan het gamma toegevoegd. De versie werd al in 2018 aangekondigd, maar is nu dan aldaar leverbaar. In het Verenigd Koninkrijk houden ze enorm veel van dik aangeklede Hot Hatches. Dus is het logisch dat Cupra daar het aanbod daar zo groot mogelijk maakt.

Of de milde Cupra Leon ook naar Nederland komt, wagen we te betwijfelen. De auto zal namelijk aanzienlijk duurder worden dan Cupra Leon e-Hybrid, die al 42 mille kost. Aan de andere kant, de technisch (grotendeels) identieke Golf GTI is hier wel gewoon leverbaar, naast de GTE.