ABT Cupra Leon Sportstourer is 370 pk sterke familiestation

Met de ABT Cupra Leon Sportstourer kun je goed voor de dag komen.

Het is en blijft nog eventjes wennen. Cupra is tegenwoordig geen typeplaatje meer, maar een merk. Nu zijn ze best hard aan de weg aan het timmeren met sportieve crossovers als de Formentor, Tavascan en natuurlijk de Ateca.

Ja, ondanks de moeite kun je er af en toe wat Seat in herkennen. Maar is dat zo erg? We krijgen immers een compleet nieuw merk dat zich focust op de enthousiaste bestuurder. Dat is iets dat we altijd moeten vieren. Dus ja, in sommige gevallen is een Cupra een hete Seat en daar is gewoon niets mee.

ABT Cupra Leon Sportstourer

De Cupra Leon Sportstourer is de overtreffende trap van de gewone Seat Leon en de ABT Cupra Leon Sportstourer is dan nóg weer een stapje daarboven. In dit geval heeft ABT spulletjes voor de ‘VZ’, dus de versie met de leukste motor: een 2.0 TSI EA888.

Deze levert in standaardvorm al 310 pk en 400 Nm. Dankzij een ABT Power performance upgrade heeft de de ABT Cupra Leon Sportstourer 370 pk aan vermogen en 450 Nm aan koppel. Als je kiest voor de hatcback-versie van de Leon, stijgt het vermogen van 300 pk en 400 Nm naar 360 pk en 450 Nm. Voordat iedereen meteen aangeeft dat je beter naar een chiptuner op de hoek moet gaan, de ABT tuning is niet afgestemd op het hoogste vermogen.

Niet onbelangrijk

De ABT Control Unit is voldoet namelijk aan de emissie-eisen en levert overal zijn vermogen. Op 2.000 meter hoogte raken de meeste gechipte auto’s buiten adem door te ijle lucht in de turbo, bijvoorbeeld. Daar heb je bij ABT geen last van. Ook niet onbelangrijk: je behoudt je garantie (kan overigens per markt schelen).

Verder pakt de tuner uit Allgau de stance en wegligging van de ABT Cupra Leon Sportswagon (en hatchback) aan. De ABT GR Sport velgen meten maar liefst 20 inch. Je kan kiezen uit hoogglans zwart of matzwart. Als je er een setje ABT verlagingsveren bij neemt, maakt ABT er een setje van samen met de tuning. Dan kost het 5.950 euro exclusief montage.

Mocht je de ABT Cupra Leon Sportstourer willen samenstellen kan dat in de configurator van ABT.