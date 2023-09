Miljoenennota 2024: Wat zeggen ze over auto’s

Ja, de heilige koe is aan de beurt in de Miljoenennota, we zetten het op een rij.

Zojuist is de Miljoenennota 2024 bekend geworden en er staan een aantal zaken in die voor de automobilisten in Nederland van belang zijn.

Een opvallende is het invoeren van Betalen naar Gebruik: Rekeningrijden zoals we het noemen. Daarover zegt de Miljoenennota het volgende:

Gezien de demissionaire status van het kabinet, is besloten om vooralsnog

geen invulling te geven aan de drie openstaande lastenmaatregelen uit

het klimaatpakket van het voorjaar, maar besluitvorming hierover aan de

formatie te laten. Dit betreft de maatregelen Betalen naar Gebruik, de

afbouw van fossiele subsidies en de taakstelling van 1,2 Mton CO2

-reductie via tariefaanpassingen van de energiebelasting. Rekeningrijden wordt dus het probleem van het volgende kabinet

Dit betekent ook direct dat de demonstranten op de A12 voorlopig hun zin niet krijgen, want afschaffen van fossiele subsidies gaat niet versneld gebeuren.

Wat lezen we verder in de Miljoenennota?

In de mrb geldt een kwarttarief voor kampeerauto’s. Deze regeling wordt per 1 januari 2026 versoberd naar een halftarief.

In de mrb geldt voor voertuigen die 40 jaar en ouder zijn een vrijstelling. Met deze maatregel wordt de oldtimersvrijstelling voor auto’s vanaf 40 jaar niet afgeschaft, maar met ingang van 1 januari 2028 versoberd tot voertuigen die voor 1988 zijn gebouwd.

In de mrb geldt een lagere brandstoftoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s die door particulieren worden gehouden, wanneer in het kentekenregister de brandstofsoort CNG, LNG of de brandstofsoort LPG met de typeaanduiding af-fabriek-, G3- of R115-installatie is opgenomen. Deze regeling wordt per 1 januari 2026 beëindigd.

Betekent dus dat het voordeel van LPG rijders per januari 2026 nog steeds op de schop gaat en dat vanaf hetzelfde moment mensen met een camper naar een verdubbeling kijken van de motorrijtuigenbelasting.

Dit artikel wordt aangevuld