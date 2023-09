Overheid komt elektrische rijder tegemoet. Niet financieel, maar praktisch

Toch fideel van de overheid dat ze de elektrische rijder tegemoet komen.

De zojuist gepresenteerde Miljoenennota is eigenlijk heel simpel samen te vatten; alles wordt duurder en voor de automobilist al helemaal. In DIT ARTIKEL kun je lezen wat er zoal duurder wordt en dat is allemaal geen pretje.

Maar goed, klagen is makkelijk, als je heel goed zoekt zit er ook wel ergens een positief puntje in. Zelfs voor de automobilist. En ja, we hebben er een gevonden. Voor de elektrische rijder, dat dan weer wel. Niet dat ze minder gaan betalen, maar het wordt wel een stukje praktischer. Dank je wel overheid!

Overheid komt elektrische rijder tegemoet

Er wordt in 2024 bijna € 30 miljoen uitgetrokken voor meer en slimmere laadpalen. Zowel voor vrachtwagens als voor personenauto’s. Kijk, daar hebben we wat aan. Een paar duizend extra laadpalen zijn nooit weg, eindelijk weer wat meer ruimte om te laden.

En dat was dan ook eigenlijk meteen het enige positieve puntje voor de automobilist. Of eigenlijk; de elektrische rijder. Voor de rest is het kommer en kwel. Maar goed, laten we nog wat andere vervoersgerelateerde zaken benoemen waar de overheid geld voor uittrekt.

Er is volgend jaar € 40 miljoen extra beschikbaar om stroompunten voor schepen aan te leggen. Als ze zijn aangelegd, kunnen schepen de stroom van de kade gebruiken in plaats van hun dieselmotor. Dat zou de uitstoot flink naar beneden moeten bijstellen.

Geen nieuwe wegen, wel renovatie

Dan is er ook nog het puntje ‘wegennet’. Ook daar is over nagedacht en zijn er zelfs beslissingen genomen. En we kunnen melden dat er géén nieuwe wegen gebouwd gaan worden. In plaats daarvan zet de overheid vol in op renovatie.

In totaal wordt er 4,6 miljard beschikbaar gesteld om het bestaande wegennet op te knappen. Dus dat betekent wegen verbreden, asfalteren en bruggen verstevigen bijvoorbeeld. Zodat de elektrische rijder er niet doorheen zakt bijvoorbeeld.