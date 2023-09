Volvo stopt met de diesel, definitief

Het Zweedse merk is helemaal klaar met de zelfontbrander. Volvo stopt met de diesel begin volgend jaar definitief.

Volvo is een merk dat de laatste tijd best boude keuzes heeft gemaakt op het gebeid van progressie. Zo was het het eerste merk dat alle motoren met meer dan vier cilinders afdankte.

Ten tweede introduceerde het merk al in 2012 een plug-in hybride met de Volvo V60 D6, dit terwijl er niet eens een PHEV-versie is van de Audi A4 of Alfa Romeo Giulia. Ook het begrenzen van auto’s op 180 km/u is een teken in de duurzame richting. Daar komt er nu eentje bij, want Volvo gaat de dieselmotor afschaffen.

Het kan zijn dat je denkt: “Maar dat was toch al langer het geval?” en dan zit je er niet heel erg veel naast. Volvo Nederland was namelijk al een tijdje klaar met diesels. In 2019 stopte de importeur met het verkopen van zelfontbranders.

Sowieso al niet meer in Nederland

Dat was een vrij eenvoudige keuze. In Nederland is de diesel minder populair en met de PHEV-modellen had Volvo een veel interessanter aanbod. Dus het is het niet een heel lastige beslissing geweest. In het buitenland zijn de Volvo’s met satansap-motor aanzienlijk populairder. Zeker daar waar men nog echt flinke afstanden rijdt en de laadinfrastructuur nog niet helemaal op orde is.

Op de de Climate Week in New York heeft Volvo bevestigd dat ze de dieselmotor schrappen begin 2024. Voor de Amerikaanse markt maakt het overigens niet uit, Volvo verkoopt daar geen diesels.

Niet vreemd dat Volvo stopt met diesel

Dat Volvo stopt met de diesel, is niet vreemd. In 2016 gaf Volvo al aan te stoppen met de ontwikkeling van de dieselmotor. de Volvo S60 sedan was destijds de eerste Volvo die nooit met een diesel geleverd is.

Het is de zoveelste stap van Volvo naar een puur elektrische toekomst. Vorig jaar, aan het einde van 2022, gaf Volvo al aan te stoppen met de ontwikkeling van de benzinemotor. De volgende stap zal een belangrijke zijn: het moment dat Volvo alleen elektrische auto’s zal maken.