Minder auto’s teruggeroepen in 2019

Het ging vorig jaar een stukje beter dan het jaar daarvoor qua terugroepacties.

Vorige week kondigde minister Stientje van Veldhoven dat er nieuwe regels komen met betrekking tot terugroepacties. Waar je tot op heden een oproep nog aan je laars kon lappen, gaat daar waarschijnlijk binnenkort verandering in komen. Dan zullen er in bepaalde gevallen een wegverbod opgelegd worden als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep. Terugroepacties gaan dus op dat punt strenger worden, maar hoe staat het er verder voor? Is het aantal terugroepacties bijvoorbeeld gestegen?

Het antwoord op deze laatste vraag is: ja. Er zijn meer terugroepacties geregistreerd door het RDW in 2019. Er zijn in totaal echter wél minder auto’s teruggeroepen. In totaal zijn er vorig jaar 497 recalls geweest. Dit is een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren, want in 2017 en 2018 waren er respectievelijk 341 en 340 recalls.

Deze stijging betekent echter niet dat er ook in totaal meer auto’s teruggeroepen zijn. De stijging zit hem vooral in het feit dat de RDW het beleid gewijzigd heeft wat betreft het aankondigen van terugroepacties. Daardoor worden er meer recalls geregistreerd door het RDW.

Als we dus kijken naar het totaal aantal teruggeroepen auto’s dan zien we dat dit er vorig jaar 580.857 waren. Dat is juist een daling ten opzichte van 2018. Toen waren het er namelijk 601.691. Desondanks zijn het er wel fors meer dan de voorgaande jaren, met uitzondering van 2016. Toen waren er namelijk maar liefst 759.544 terugroepacties.

De terugroepacties waren over het algemeen ook minder ernstig. 48,53% van de gevallen was namelijk als ‘ernstig’ aangemerkt door het RDW. In 2018 was dit percentage nog 62,02% en in 2017 63,10%.

De distributeur die het vorig jaar het drukst had met terugroepacties was PSA Nederland. Zij hadden namelijk hun handen vol met 175.847 auto’s die teruggefloten moesten worden. Dit had onder andere te maken met de grote terugroepactie van de 107/C1/Aygo-drieling. Op de tweede plek volgt Volvo Cars Nederland met 94.456 teruggeroepen voertuigen. Toyota-importeur Louwman & Parqui neemt de derde plaats in met 69.392 voertuigen.

Via: kenteken.tv