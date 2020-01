Gelekt: patenttekeningen van de eerste Ferrari EV

Een elektrische Ferrari: het gaat toch gebeuren. Of je het nu leuk vindt of niet.

Tegenwoordig is het niet de vraag of een merk elektrische auto’s gaat bouwen, maar wanneer. Sommige merken weten niet hoe snel ze eraan moeten beginnen, terwijl andere merken het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Ferrari zal eerder tot die laatste categorie behoren, maar vroeg of laat gaan ook zij overstag. Daar was al langer sprake van. Nu is er echter tastbaar bewijs in de vorm van pattentekeningen.

Qua carrosserievorm zal de auto in ieder geval nog vrij traditioneel te blijven. Het lijkt namelijk te gaan om een tweezits GT. Een 2+2 zou ook nog kunnen, maar het is in ieder geval geen SUV of vierdeurscoupé. Bovendien geven de tekeningen prijs dat de auto beschikt over vierwielaandrijving, met voor ieder wiel een elektromotor. Naar de specificaties is het verder nog gissen.

We konden al voorzichtig wennen aan het idee van een elektromotor in een straatauto van Ferrari met de LaFerrari. De V12 werd namelijk bijgestaan door een elektromotor. Met de nieuwe SF90 gaan de Italianen een stapje verder. Die krijgt namelijk drie elektromotoren, naast de V8. Wat is de volgende stap? Een Ferrari die het volledig moet hebben van elektromotoren.

Op korte termijn gaat dit echter nog niet gebeuren. De planning is dat de eerste elektrische Ferrari pas in 2025 het levenslicht zal zien. Tot die tijd zullen we dus nog maar extra genieten van de V8- en V12-geluiden.