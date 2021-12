Bijna half miljoen Tesla’s teruggeroepen

Een grootschalige terugroepactie voor Tesla. Maar liefst 475.000 exemplaren van de Model S en Model 3 zijn teruggeroepen in de Verenigde Staten.

Dat zijn er nogal wat. Bijna een half miljoen Tesla’s worden door de Amerikaanse autofabrikant teruggeroepen. Dit alles is een actie naar aanleiding van een tik op de vingers van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). De Amerikaanse RDW.

Het gaat hier om exemplaren van de Model S en Model 3, geproduceerd van 2014 tot en met 2021. De terugroepactie is niet alleen een Amerikaans feestje. In China zijn het 200.000 auto’s die worden teruggeroepen. In het geval van de Model 3 gaat Tesla kijken naar mogelijke problemen met de achteruitrijcamera. In het geval van de Model S komt er een controle met betrekking tot de frunk.

De kabel van de achteruitrijcamera zou schade kunnen oplopen bij het openen en sluiten van de kofferklep. Uiteindelijk zou het in het ergste geval de camera geen beeld meer doorgeven naar de bestuurder in de auto. In de Verenigde Staten lopen er al in elk geval 2.301 zaken met de verzekering in verband met deze kwestie.

Dan de Model S. Er komt een onderzoek naar de frunk. Deze zou zomaar, zonder waarschuwing, open kunnen gaan. Dat is niet heel handig tijdens het rijden, nietwaar? De kans op een crash is groot als het zicht van de bestuurder opeens ontnomen wordt. (via Reuters)